Молебен о безведрии: в Крымске начали молиться в храмах, чтобы не было дождей

Молебен о безведрии отслужили в храме Крымска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымск, переживший страшное наводнение в 2012 году, боится, что стихийное бедствие может повториться. Тогда погибли больше ста человек. Со вчерашнего дня, 12 августа, в районе развернуто 11 пунктов эвакуации. По прогнозам метеорологов, дождь будет идти здесь больше четырех часов. А интенсивность ливней будет равняться месячной норме осадков.

Вчера, 12 августа, к горожанам обратился глава Крымского района Сергей Лесь.

- Прошу вас максимально внимательно отнестись к моим словам. Таких ливней, какие прогнозируются в ближайшие дни, не было 10 лет, - заявил он на официальной странице в соцсети. - Это может спровоцировать подтопления. Потому прошу следить за своими детьми и пожилыми родственниками. А также собрать необходимые вещи в случае эвакуации.

Жители традиционно опасных районов города собрали все необходимое для экстренной эвакуации. А еще они потянулись в церковь, чтобы отслужить молебен о безведрии.

Служба уже прошла в Свято-Михаило-Архангельском храме.

Напомним, Кубань снова оказалась во власти стихии. Последствия ее серьезные - регион словно переживает июльский сценарий, когда под водой оказалось сразу несколько районов края, включая побережье. Новый, так называемый мезоциклон будет царствовать в регионе как минимум до 15 августа.