Людей из затопленных домов выносят на руках, разрушены дороги, ливни продолжаются: На курортах Кубани бушует стихия

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

1344 дома ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае. Природная стихия бушует на Кубани с самого утра, 13 августа. Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом. Стихия не обошла стороной лагеря. Так, в станице Голубицкой, что в Темрюкском районе, эвакуировали 330 детей из оздоровительного центра. В Крымском районе развернут пункт временного размещения пострадавших от подтоплений. Он находится в Доме культуры станицы Варениковской.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае продолжает бушевать циклон. Затоплены 1683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах и участок краевой автомобильной дороги.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- По состоянию на 07:00 14 августа на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветровой нагрузкидо 25 м/с, формированием смерчей и обвально-осыпными процессами. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тысяч человек. Работают аварийно-восстановительные бригады. Проведена эвакуация 989 детей из 5 детских лагерей в безопасную зону на период прохождения циклона.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Приведены в готовность 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Уже развернуты 8 таких пунктов, в которых размещено 847 человек, в том числе 588 детей.

Проведена эвакуация 25 человек из частных домовладений в станице Старотитаровской Темрюкского района силами личного состава МЧС России.

В 14-ти муниципальных образованиях введен режим «чрезвычайная ситуация».

Для усиления группировок в городах Анапа, Крымск и Темрюк направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Применяется расчет беспилотных летательных систем Главного управления, организована работа оперативного штаба Главного управления.

Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка, общей численностью 1460 человек личного состава и 490 единиц техники, в том числе от МЧС России – 355 человек личного состава, 101 единица техники, 11 плавсредств. Приступила к работе 21 оценочная комиссия муниципальных образований края.

Действие циклона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

http://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=54&id=846825 В Главном управления МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме работает оперативный штаб.

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