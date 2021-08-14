Смыт асфальт, дома под водой, падают деревья: как выглядит Анапа после потопа

Фото: Андрей Маковозов
1344 дома ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае. Природная стихия бушует на Кубани с самого утра 13 августа.
Фото: Андрей Маковозов
Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом.
Фото: Андрей Маковозов
В Международном аэропорту Анапы рассказали, как объехать затопленную дорогу к воздушной гавани. Этой ночью движение в сторону аэропорта перекрыто.
Фото: Андрей Маковозов
В результате обильных осадков произошел размыв проезжей части на участке автодороги Новороссийск – Керчь.
Фото: Андрей Маковозов
- По сообщению МЧС, участок дороги к аэропорту через Цибанобалку перекрыт из-за подтоплений. Объездные дороги к аэропорту загружены.
Фото: Андрей Маковозов
Аэропорт Анапа рекомендует выезжать на вылет заблаговременно и использовать альтернативные пути подъезда к аэропорту.
Фото: Андрей Маковозов
Один из них - Пролетарский проспект через пос. Витязево, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Фото: Андрей Маковозов
Вечером 13 августа в аэропорту в связи с поздним прибытием изменено время вылета рейса в Уфу авиакомпании «Россия».
Фото: Андрей Маковозов
Скопление людей в аэровокзале не наблюдалось. С пассажирами работают представители авиакомпаний. Аэропорт работает штатно.
Фото: Андрей Маковозов