Тропический шторм в Краснодарском крае 2021: в Анапе владельцы гостиниц призывают не бояться ехать на курорт

Затопленные районы Анапы с высоты птичьего полета. Но вода постепенно сходит. Фото: Андрей Маковозов

Более 1,5 тысяч домов затопило в Краснодарском крае после ливней, которые шли двое суток. Но больше всего пострадала Анапа. Учитывая популярность курорта, весть о море на улицах города разошлась многими тиражами. Сезон, который продолжается в этом обычно гостеприимном местечке до октября, попал под угрозу.

- Мы боимся, что народ, насмотревшись ужастиков на картинках в соцсетях, не поедет больше к нам, - рассказывает "КП" - Кубань" Екатерина, одна из владелиц гостевого дома в Анапе.

Город восстанавливают сутками. Фото: Андрей Маковозов

Она даже прошлась по улицам города и записала на видео, что отдыхающих по-прежнему много на курорте. Да, пока под пасмурным небом, но они гуляют, отдыхают, наслаждаются морскими пейзажами.

- Вот центральная площадь. Вот пляж. Местами инфраструктура пострадала от ливня. Но здесь круглосуточно сейчас трут, чистят и убирают, - говорит Екатерина. - Ехать к нам нестрашно. Не надо бояться!

К слову, действительно, дорогу в аэропорт, размытую накануне мощным потоком, починили оперативно. Проезд в районе Пятихатки был открыт еще вчера вечером, 14 августа.

По районам Кубани, несмотря на выходные, кинули клич в поисках добровольцев. Их призывают помочь в короткие сроки очистить курорт.

- Проливные дожди прекратились. Мы работаем над восстановлением того, что было повреждено, - говорят в мэрии Анапы.

Фото: яндекс/карты

Данных об отменах бронирований на август в отелях курорта пока нет. Но и большинство гостиниц продолжают работать в прежнем режиме.

- У нас отель стоит на возвышенности. Никакой воды здесь не было и в помине. Есть уличные и крытые бассейны с подогреваемой водой. Наши отдыхающие находили чем заняться даже в непогоду, - говорят в одном из четырехзвездочных отелей Анапы.

Но погода налаживается. Уже к вторнику, 17 августа, на курорте обещают 30-градусную жару и ни облачка.