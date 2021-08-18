«Грязь на кухне и больные рабочие»: вагон-ресторан поезда Мурманск - Адлер, где отравились 87 детей, закрыли по суду

Вагон-ресторан закрыли до середины сентября

Напомним, ночью 6 августа дети, ехавшие в лагерь поездом Мурманск – Адлер, пожаловались на плохое самочувствие. Предварительно эксперты заявляли - все отравились едой. 7 августа госпитализировали 20 ребят с подозрением на кишечную инфекцию. Позже стало известно о госпитализации 56 человек. На утро 8 августа количество детей, доставленных в больницы, увеличилось до 87.

СК сразу же возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Проверку вместе с тем проводили сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры и РЖД. Все просили не делать преждевременных выводов.

- В рамках эпидрасследования взяты пробы пищи, воды, смывы внешней среды. Обследован персонал вагона-ресторана и проводники. В настоящее время проводится экспертиза. Делать какие-то выводы рано. Но точно могу сказать, что просроченных продуктов на месте не было, - комментировала ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

18 августа стало известно, что вагон-ресторан, где отравились дети, закрыли по суду. В помещении выявили жесткие нарушения санитарных норм.

- Виновным признано юрлицо ООО «НапиткиТрансСервис», именно эта компания осуществляла деятельность в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер. При проверке кухня оказалась очень грязной, плохо работал холодильник, были нарушены правила хранения разделочного инвентаря, а также работники вагона-ресторана болели норовирусом (разновидность кишечной инфекции. - Авт.), - сообщили в Краевом суде.

Также в суде добавили, что по постановлению вагон-ресторан закрыли на 30 суток. За это время организация должна устранить все нарушения.

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