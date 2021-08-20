Будем без вина? Из-за ливней Краснодарский край рискует остаться без урожая винограда

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вода на подтопленных участках постепенно сходит. Когда уйдет полностью, в пострадавших районах оценят ущерб, нанесенный стихией. Такого потопа в крае не было 20 лет. Но именно в этот раз удалось избежать жертв - благодаря своевременному оповещению о ЧС люди не погибли. А на местах дежурили спасатели и чиновники - чтобы помогать тем, кто попал в беду. Пострадали Анапа, Темрюкский район и Новороссийск. Здесь не только размыло дороги, затопило дворы и разрушило пляжи, после обильных ливней пострадал и урожай. Особое беспокойство у аграриев вызывают виноградники. Непогода разгулялась как раз в тех районах, где выращивают янтарную ягоду.

- Стихия прошлась по нашим ключевым виноградарским территориям - Новороссийску, Анапе, Темрюкскому району. Очевидно, что виноградники попали под удар. Какие конкретно площади пострадали - говорить сложно, так как проехать к виноградным плантациям еще нет возможности, техника пройти не может. Это можно будет сделать ориентировочно через пару дней, - рассказали в управлении по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. - Кроме того, что возможны потери винограда, поскольку сроки начала уборки из-за погодных условий сместились, есть риск развития на виноградниках различных заболеваний.

Но виноградари понимают это, поэтому уже сейчас готовятся к обработке насаждений.

В Темрюкском районе находится большая часть кубанских виноградников - 19 тысяч гектаров. Винной ягоде здесь изрядно досталось - на 2,5 тысячи гектаров полегла шпалера, на четырех - погибла гроздь.

- Сейчас в поле большая грязь, аграрии заходят с трудом. Виноградари пытаются спасти урожай. Его нужно обрабатывать. Они сами просто-напросто идут по колеям и вручную опрыскивают виноград, чтобы он не загнил. Технику ведь туда не загнать, - рассказал начальник управления сельского хозяйства администрации Темрюкского района Александр Лихоман.

Бьются за урожай и в Новороссийске.

- Все виноградники подмыты, во многих местах имеются заголения корневой системы, - объясняет замглавы Новороссийска Виктор Цыбань. - От избытка влаги виноград лопается, что, безусловно, отрицательно скажется на будущем урожае. Такое набухание и лопание приводит к загниванию ягод. И это потеря не только качества урожая, но и объема.

По предварительным подсчетам, аграрии готовятся к тому, что 20%, а в некоторых хозяйствах Новороссийска до 40% урожая погибнет.

- В некоторых садах повалены плодовые деревья, - добавляет Виктор Цыбань. - Также урожай косточковых, в основном сливы, сильно пострадал от дождей. Животноводческие хозяйства тоже переживают нелегкие дни - там пропали запасы сена, фермы из-за залпового ливня оказались подтоплены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Виноградарская отрасль в Краснодарском крае

28,3 тыс. га - общая площадь виноградников в Краснодарском крае. Это - 32% от всех площадей виноградников в России.

20,3 тыс. га из них - в плодоносящем возрасте.

К 40% приближается доля края в общероссийском объеме собранного винограда.

208,7 тыс. тонн - валовый сбор винограда в 2020 году. В том числе 5,7 тыс. тонн столового винограда.

95,4 ц/га - урожайность.

86 виноградарских предприятий и 147 КФХ работают на Кубани.

Благодаря государственной поддержке в 2020 году виноградарскими предприятиями Краснодарского края выполнена закладка виноградников на площади 1700 га.

В 2021 году виноградарские предприятия запланировали закладку виноградников на такой же площади. Весной уже заложено 923 га виноградников.

613,9 млн рублей выделено в 2021 году на государственную поддержку виноградарства в крае: 147,3 млн рублей - из краевого бюджета, 466,6 млн - из федерального.

Выделенные средства направлены на субсидирование части затрат: на закладку виноградников, установку шпалеры, уходные работы и раскорчевку виноградников.

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