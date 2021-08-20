Следите за детьми, будьте осторожны: вице-губернатор Кубани предупредил о новой волне ураганов

Фото: Андрей Маковозов

Краснодарский край оказался в эпицентре стихии. Непогода разгулялась на Кубани еще на прошлой неделе. После небольшой паузы она вернулась в регион с новыми силами. Мощные ливни уже обрушились на Новороссийск и Крымский район. Ждет удара стихии Геленджик.

- В течение дня сегодня, 20 августа, и ночи на субботу, 21-е, проливные дожди прогнозируются практически на всей территории региона. От Ейска до Сочи. С интенсивностью до 35 мм осадков в течение трех часов прохождения фронта, – отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Основной удар стихии придется на побережье Черного моря. Залповые ливни ожидаются в Туапсинском районе и Сочи. Также есть угроза подтоплений в предгорье Кубани. Например, в Лабинском и Отрадненском районах.

Из-за мощных ливней оперативные службы региона уже переведены в режим повышенной готовности.

Крымский район уходит под воду

- Оперативный штаб держит ситуацию на постоянном контроле, – добавил вице-губернатор.

Из-за паводков в семи районах Кубани сохраняется режим ЧС. В пятницу, 20 августа, его ввели в Крымском районе. Здесь из берегов вышла река Баканка. Сейчас уровень воды идет на спад. Обратная ситуация наблюдается в селе Горное под Новороссийском. Здесь вода прибывает.

- В ликвидации последствий стихии задействована группировка численностью 1134 человека и 342 единицы техники, – заключил Андрей Алексеенко.

В случае необходимости она будет увеличена в любом районе Кубани. Так было с Анапой, когда на прошлой неделе курорт буквально ушел под воду.

Жителей Краснодарского края просят не покидать дома во время паводка, следить за детьми и пожилыми родственниками. Спасатели не исключают подъема уровня рек и усиления ветра в ближайшие часы. Не исключены падения деревьев и обрывы линий электропередачи.

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