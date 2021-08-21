«Это герои, не иначе»: В Ейске простились с пилотами, погибшими при крушении самолета Бе-200 в Турции

Фото: Александр Дорошенко

В Ейске простились с пилотами, погибшими во время крушения самолета Бе-200 в Турции. Церемонию захоронения сопровождал почетный караул.

В последний путь экипаж проводили в Центре морской авиации ВМФ. Именно здесь проходили обучение пилоты. В этом центре они впервые познакомились с самолетом Бе-200.

В 8:30 утра на плацу собрались сотни местных жителей. Они пришли, чтобы проводить героев в последний путь.

- Это герои, не иначе, – не сдерживала слезы женщина. – а как еще назвать их? Просто герои!

Напомним, что лайнер Бе-200 разбился в Турции 14 августа. Он был командирован для оказания помощи местных специалистам. Они боролись с лесными пожарами. Во время операции судно врезалось в скалу. Все люди, которые были на борту, погибли. Это пятеро россиян и трое граждан Турции.

Отмечается, на борту разбившегося судна были сразу три жители Краснодарского края. Это полковник Евгений Кузнецов, старший сержант Юрий Чубаров и подполковник Вадим Карасев.

- Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и выразил соболезнования родственникам пилотов.

Известно, что Евгения Кузнецова и Юрия Чубарова похоронят в Ейске, Евгения Карасева – в Армавире, куда гроб с телом доставят сразу после церемонии прощения.

Отметим, что погибший экипаж проходил подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске. Это были опытные пилоты, которые имели большой опыт выполнения различных задач, в том числе тушения лесных пожаров.

Евгений Кузнецов – легенда российской авиации. Именно он был главным испытателем самолетов Бе-200, который потерпел крушение в Турции. Весной уроженец Ейска даже провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

Кстати, Евгений Кузнецов считается человек, который возродил палубную авиацию России. Случилось это сразу после распада СССР. В 2020-м он даже стал участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Уроженец Ейска впервые пролетел над Северной столице на Бе-200.