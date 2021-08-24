«Трассу оккупировали!»: Туристы не могут выбраться из Краснодарского края из-за многокилометровых пробок

В дороге водителям придется потратить ни меньше трех часов - и это только в пробке! Фото: Михаил ПАТЛИС

Август - пиковый месяц. В это время на побережье стремятся все - и те, кто запланировал свой отдых заранее, и те, кто отложил отдых на конец лета. Как и в прошлом году, ажиотаж на отечественных курортах высок. Тысячи людей нежатся под кубанским солнцем и томятся, когда отпуск заканчивается. Естественно, в последние дни августа на трассах Краснодарского края небывалые заторы.

Причина пробок - массовый отъезд отдыхающих с черноморских курортов: родители спешат вернуться домой перед Днем знаний. Пиковые нагрузки на трассу наблюдаются вот уже вторую неделю. Апогея ждут в выходные - 28 и 29 августа. Правда, и сейчас на дорогах ни проехать ни пройти.

Причем, судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", проблемные места фиксируются сразу на нескольких участках в регионе.

Пробка в районе Новомихайловского.

Так, стоят машины в районе Новомихайловского - там затор растянулся на 8 километров и с каждым часом становится только больше.

- Трассу как будто оккупировали! Стоим и не движемся совсем, - жалуются в соцсетях отпускники, спешащие домой.

Следующее препятствие, которое встречают автомобилисты, - в районе Джубги. Здесь дорожная обстановка всегда сложная из-за "бутылочного горлышка". Немного придется постоять и около Горячего Ключа.

Но самые серьезные заторы наблюдаются неподалеку от Краснодара. Южный обход «пылает» красным - автомобили здесь просто не двигаются. Помимо большого потока машин, хлопот добавляют и дорожные службы, которые затеяли ремонт. Словом, участок от аула Тугургой до улицы Краснодарской водители с трудом преодолевают за 2 часа.

Затор на въезде в Краснодар.

На въезде в город тоже все стоит намертво. Огромный затор появился на Тургеневском шоссе, начиная от Новой Адыгеи. И, по словам бывалых автомобилистов, в город раньше вечера уже не попасть.

Отметим, что поток транспорта обычно снижается ближе к ночи — после 23:00 пробки значительно меньше. Логично предположить, что уже 31 августа ситуация улучшится и машин не будет совсем.