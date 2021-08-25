Туристы массово покидают Краснодарский край: пробки на трассах не исчезнут до конца августа

На путь домой туристам сейчас потребуется больше времени. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Если в июне трассы загружены на пути к морю, то в конце лета все стремятся поскорее вернуться домой. Многие автолюбители считают, что выезжать лучше в будний день, мол, тогда можно успеть проскочить все проблемные участки. Но, увы, массовый отъезд автотуристов из Краснодарского края спровоцировал огромные пробки повсюду. Причем начинаются они с раннего утра каждый день.

Причем участки, на которых стоят водители, изо дня в день одни и те же. Больше всего нервов автолюбители тратят в районе поселка Новомихайловского, где вереница машин растягивается на несколько километров.

Согласно данным Яндекс.пробки, сейчас участок трассы полыхает красным, есть и небольшие багровые участки. Стоят машины почти от поселка Ольгинка до самого Новомихайловского, а это 13 километров!

- Здесь просто столпотворение машин! - жалуются водители. - И не движемся совсем!

Жуткая дорожная ситуация сейчас и в районе Джубги. Сотни легковушек и большегрузов мучаются на трассе - стоят они аж от Лермонтово. Улучшается движение лишь после того, как машины смогут выбраться из курортного поселка.

Заторы образовались и ближе к Краснодару. Красным горит Южный обход, да и на въезде в город сейчас немало машин - Тургеневское шоссе утонуло в многокилометровой пробке.

Чтобы преодолеть указанные участки автодороги, водителям понадобится несколько часов. Так что на путь домой сейчас потребуется больше времени. Причем, как говорят автоэксперты, пробки на трассах не исчезнут до конца августа. Самые пиковые дни ожидаются в последние выходные - 28 и 29-го числа.

Кстати, в Краснодаре перед 1 сентября тоже образовались многокилометровые пробки.

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