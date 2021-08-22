Сокровища под ногами: во время строительства дороги рабочие нашли античный клад

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Во время археологических раскопок древнего поселения в зоне строительства и реконструкции участков автомобильной дороги Краснодар - Славянск-на-Кубани – Темрюк рабочие обнаружили сокровища! 147 хорошо сохранившихся античных монет. Археологи, без которых не обходится ни одно строительство в регионе, сразу же законспектировали все события, сопровождавшие находку. Внесли в специальный документ данные с обязательной фотосъемкой и указанием глубины, на которой артефакт был найден.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

- Обнаруженный клад передан в музей-заповедник «Фанагория» для лабораторных исследований и реставрации. После чего монеты пополнят государственную часть музейного фонда, - сказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К строительству трассы Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк приступили в начале этого лета. Участок дороги идет в обход населенных пунктов, по бывшим полям сельскохозяйственного назначения, где и были обнаружены монеты.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На стройплощадках археологи трудятся бок о бок с рабочими, чтобы вовремя опознать историческую ценность неприметного на обывательский взгляд куска земли. Таким образом в регионе удалось обнаружить огромное количество ценных артефактов, которые сейчас украшают музейные экспозиции.

Историки изучили новую находку. По их мнению, отчеканены монеты были в столице Боспорского царства Пантикапее, сейчас это современная Керчь. С конца IV до конца III вв. до н.э. в Пантикапее был единственный своего рода монетный двор.

- Пантикапейские монеты служили платежным средством для всего населения, в том числе и для варварских племен, входивших в состав древнегреческого государства. Это свидетельствует об относительно высоком уровне развития товарно-денежных отношений, - рассказали историки музея о монетах.

Археологи определили, что клад был зарыт в первой половине III в. до н.э. Боспорское царство переживало не самые лучшие свои времена, в стране царил экономический упадок, усугублявшийся набегами кочевников. Предположительно, хозяин зарыл деньги, желая спрятать ценности от грабителей. Много веков они пролежали в поле, пока случайно их не обнаружили под строительной лопатой.