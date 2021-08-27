Это счастье - не передать словами: жена парафехтовальщика Артура Юсупова, который взял "золото" Олимпиды в Токио, рассказала о его победе

Артур Юсупов

Паралимпийские Игры в Токио в разгаре. Сборная России ведет борьбу за победу в медальном зачете. Пока она только третья. В активе команды девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей.

Одну из медалей высшей пробы россиянам принес кубанский фехтовальщик Артур Юсупов. В финале командного турнира россияне не оставили шансов китайцам – 45:39.

- Мы шли к этому девять лет – не скрывала эмоций после победы жена Артур, Екатерина Юсупова. – Это огромное счастье. Я даже не знаю, как это описать. В 2012-м Артур стал четвертым, а сегодня – первым. Это непередаваемо.

Фото: Telegram-канал губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

Вместе с Артуром в финале фехтовали Максим Шабуров и Александр Кузюков. Они стали первыми в турнире по рапире.

- Первая золотая медаль паралимпиады в копилке Кубани. Поздравляем нашего земляка Артура Юсупова! Эта золотая медаль результат упорных тренировок, поразительной целеустремленности и силы воли спортсмена. Желаю ему новых успехов и удачи, – написал в телеграме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В финале Юсупов набрал сразу 18 очков и принес команде победу. Артур является спортсменом краевого Центра паралимпийской подготовки.

- Я не знаю, как будет отмечать. Наверное, дома, с детьми, в кругу семьи, – говорит Екатерина. – Может, сходим с детьми в парк, погуляем.

За финалом турнира семья следила по онлайн-трансляции. Телевизионной картинки из Японии не было. Но Екатерина нашла выход. Он зашла на официальный сайт Паралимпиады и следила за результатами. Они обновлялись в режиме реального времени.

- Мы уже общались с ним по телефону. У него просто нет слов, вообще. Он так долго шел к этому. Это все было так непросто. В финале были сильнее китайцы. Но он смог, – заключает Екатерина.

Напомним, что Артур Юсупов является чемпионом мира. На турнире в Италии он взял золотую, серебряную и сразу две бронзовые медали.

Фехтованием он занялся довольно поздно – в 21 год. Тогда Артур уже был чемпионом Европы по волейболу. Но оставил этот вид спорта ради новой дисциплины. Тем более она легко давалась парню. Он быстро стал чемпионом России и Европы.

За это время спортсмен переехал в Краснодар. Случилось это пять лет назад. Вместе с семьей – женой и тремя дочками – он перебрался из Омска и сразу попал в Центр паралимпийской подготовки.

Уже скоро Артур Юсупов вернется на родину в новом статусе – победителя Паралимпийских игр.