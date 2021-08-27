Бутылки с золотом: на Кубани откопали клад из старинных монет

Фото: narod_gazeta

По сообщению "Народной газеты", в станице Северской Краснодарского края строители нашли клад. Рабочие копали котлован для многоэтажного дома на улице Запорожской и наткнулись на четыре пластиковые бутылки, доверху наполненные золотыми монетами. Находка оказалась нелегкой - ее общий вес составил целых 27 килограммов. Как удалось выяснить, в бутылках, спрятанных в земле, находились российские рубли 1991 года. Пока неясно, кто их туда закопал и представляют ли они сейчас какую-то ценность.

Фото:narod_gazeta

- Согласно закону, застройщик, который нашел клад, должен предоставить его в правоохранительные органы, чтобы заверить его ценность. В том случае, если экспертиза подтвердит, что находка не имеет никакой исторической ценности, она перейдет в собственность человека, который ее откопал, - тогда за нее придется заплатить налог на доходы физических лиц (как правило, это 13%). Если же клад окажется ценным, его нужно будет передать государству, - объяснили «КП» -Кубань» в МВД по Краснодарскому краю.

Фото: narod_gazeta

В случае если застройщик, который нашел ценный клад, не передаст его государству, находку конфискуют через суд, а человека лишат права на вознаграждение.

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