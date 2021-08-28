Туристов у моря по-прежнему много: как выглядят курорты Краснодарского края в последние выходные августа

Фото: Виктор КЛЮШКИН.

Последние выходные августа на Кубани ожидаются по-настоящему жаркими. И речь не только о погоде. Пока одни отпускники с шоколадным загаром ринулись домой, попав в гигантскую пробку, другие, наоборот, устремились на пляжи в приморские города. Многие подумали, что после массового отъезда отдыхающих у моря освободились места. Однако, несмотря на то, что не за горами начало учебного года, лежаки не простаивают.

В Анапе - запрет на купание, но это не преграда для туристов

После погодного апокалипсиса, который пришлось перенести курорту, сияет яркое солнце. Ясно над городом вот уже не первый день, потому отдыхающие в номерах не сидят и, естественно, свой отпуск проводят у моря.

Причем, судя по кадрам, которые были сняты на местных пляжах, многие туристы не только загорают, но и купаются. Хотя на курорте по-прежнему действует запрет. Роспотребнадзор признал морскую воду не безопасной. Об этом не устают предупреждать спасатели с вышек, на всех пляжах подняты специальные флаги, сигнализирующие об этом.

Пляж санатория «Родник» в Анапе.

Кстати, чтобы защитить город от дальнейших подтоплений, власти создадут обводные каналы. По ним дождевая вода будет уходить в море.

- На Верхней дороге проектировщики изучили размытое дорожное полотно. Это было необходимо для подготовки проектного решения по увеличению пропускной способности имеющихся ливневок, а также работ по берегоукреплению, расчистке и углублению русла реки Можепсин, - говорят в администрации Анапы. - Необходимые замеры уже сделаны, собраны данные для проектирования.

Эти работы планируется выполнить в максимально сжатые сроки, пока на курорте действует режим ЧС.

В Геленджике как в разгар сезона

На курорте сейчас, как и в соседних городах, много туристов. По вечерам толпы отпускников гуляют по набережной, а до заката люди загорают у моря. И в последние выходные лета обстановка здесь как в разгар сезона. Все лежаки заняты, да и между шезлонгов отпускники расстиляют полотенца.

Центральный пляж Геленджика.

Максимальная загрузка городского пляжа в Геленджике приходится на часы пик - это полдень и последующее время за ним. Но занимают свое место под солнцем люди с раннего утра.

Море, к слову, чистое - вода голубого цвета приятно радует глаз, водорослей нет, потому столпотворение на побережье вполне объяснимо.

А вот так выглядит набережная Геленджика.

Сколько отдохнуло человек на курорте, пока неизвестно - подсчеты все еще идут. Однако в начале месяца в Геленджике ждали наплыв туристов.

- В августе Геленджик посетит 1,25 миллиона человек, - говорил мэр курорта Алексей Богодистов. Для сравнения, в 2020 году за тот же период курорт принял 937 тысяч отдыхающих. То есть ожидается увеличение турпотока более чем на 33%.

И судя по кадрам, которые сняты на пляжах, прогнозы сбываются.

На сочинских пляжах полно людей, а море напоминает бархат

На пляжах Сочи и Адлера совсем не чувствуется, что на дворе последние денечки лета. Гостей на берегу моря – море, а сама вода - благодать. Кажется, что осень где-то далеко за горами и загорать еще можно будет целое лето…

Вот так сейчас выглядит городской пляж в Сочи

Отдыхающие говорят, что море сейчас ласковое и теплое. Некоторые из них купаются, другие — толпятся рядом с водой. Причем такую обстановку можно наблюдать почти на всех пляжах курорта.

После всех дождливых стихий море успокоилось настолько, что волны не разглядеть – тишь да гладь до самого горизонта… Появились на поверхности и первые официальные цифры.

Обстановка на пляже возле ресторана «Старгород» в Сочи.

- С начала высокого летнего сезона в Сочи отдохнули 3,4 миллиона туристов, - говорят «КП» - Кубань» в администрации Сочи. - Всего же с начала года на курорт приехали 5 миллионов отдыхающих.

Впрочем, точную статистику в городе считают по осени. А пока можно с уверенностью сказать, что летний пляжный сезон плавно становится бархатным.

Напомним, в Сочи предупреждают об аномальном зное.

- До 29 августа в крае сохраняется высокая пожароопасность - IV класса, в том числе и в Сочи, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозам, днем столбики термометров покажут +35 градусов. Так что гостей просят быть осторожными и по возможности прятаться от палящего солнца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоят намертво: В последние выходные лета водители на трассах Краснодарского края застряли в 6-часовых пробках

Заторы появляются ежедневно (подробнее)

«Это точно Анапа, а не Припять?»: блогер показал жуткие кадры спустя неделю после потопа на курорте

Некоторые улицы до сих пор находятся в воде (читайте далее)