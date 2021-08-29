Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 августа 2021 года: На Кубани запустили сайт о вакцинации «Вакциназдесь. РФ»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Краснодарского края продолжают бороться с коронавирусом с помощью массовой вакцинации. Так, с начала пандемии в регионе от ковида привились более 1,82 млн человек. Эти данные стали известны после запуска на Кубани сайта «Вакциназдесь.РФ», с помощью которого жители смогут узнать заранее , есть ли в выбранном прививочном пункте вакцина от COVID-19.

Напомним, сегодня в крае развернуты 332 медпункта, в которых можно вакцинироваться. А во многих регионах Кубани перевыполнили план по вакцинации - например, в Армавире прививку получили уже более 49 тысяч человек.

Однако количество заболевших продолжает расти. Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 250 жителей Кубани. Среди них - 12 дети и 80 женщины. В больницах сейчас находятся свыше 3 тысяч человек. 116 человек подключены к ИВЛ.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 29 августа 2021

В Краснодаре за минувшие сутки заболели 70 человек.

Коронавирус в Анапе 29 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус у 16 жителей.

Коронавирус в Сочи 29 августа 2021

В Сочи выявили 36 инфицированных

Коронавирус в Геленджике 29 августа 2021

В Геленджике опасный вирус обнаружили у 6 человек.

Коронавирус в Туапсе 29 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 6 жителей.

Коронавирус в Ейске 29 августа 2021

В Ейском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.