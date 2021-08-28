В Армавире перевыполнен план по вакцинации от COVID-19

В крае также перевыполнен план по вакцинации, привито более 400 тысяч человек

В Армавире Краснодарского края зафиксировали перевыполнение плана по вакцинации от COVID-19. Прививку от коронавируса получили 49 630 жителей города. Об этом сообщают городские издания.

Так, первой дозой прививки от COVID-19 вакцинировались 49 630 человек. Второй этап из этого числа прошли 44 132 жителя.

- Вакцинацию от коронавирусной инфекции может пройти любой желающий в четырех поликлиниках города. Также медпункт оборудован в Городском доме культуры, - подчеркнули в пресс-службе «Городской больницы Армавира».

Напомним, в крае также перевыполнен план по получению прививки от COVID-19. В регионе вакцинировались более 400 тысяч человек, что составило 101,3%. Кстати, на Кубани запустили сайт «Вакциназдесь.РФ», на котором можно узнать информацию о наличии вакцины и очередях в прививочных пунктах, а также заполнить необходимые документы и получить ответы на волнующие вопросы.