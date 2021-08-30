«Что ты делаешь на моей странице, клоун?»: Защитник ФК «Краснодар» и сборной России жестко наехал на болельщика

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

- Что ты делаешь на моей странице, клоун, – так Егор Сорокин обратился к болельщику после игры с «Рубином» в 6-м туре чемпионата России. «Краснодар» победил – 2:0, а защитник провел на поле все 90 минут. Результативными действиями он не отметился, но с работой справился – «быки» не пропустили.

Только зрителей игра Егора не устроила. После матча болельщик даже назвал Сорокина защитником, который привозит мячи в собственные ворота. Игрока эта реакция не устроила – и он пошел в атаку. Обозвал человека клоуном и спросил, что мужчина забыл на его странице.

Фото: instagram.com/sorokinea80/

Такая реакция болельщиков «Краснодара» не устроила. Они уже посоветовали защитнику сменить профессию и «оставить футбол в покое».

- Устройся уже в пекарню, это твое место, – писали люди в комментариях.

Спустя десять часов Егор Сорокин удалил ответ, но фанаты не успокоились. Они начали настоящую травлю футболиста в социальных сетях.

Фото: instagram.com/sorokinea80/

Никакой реакции со стороны клуба пока не последовало. Но известно, что в «Краснодар» следят за социальными сетями игроков.

Год назад «быки» уже попадали в скандал с алкогольной вечеринкой во время карантина. Тогда отличились бразильские легионеры, Кайо и Вандерсон. Форвард употреблял алкоголь и курил кальян, и вел прямой эфир инстаграме. Тогда клуб отметил, что игроки находились в отпуске.

Отметим, что Егор Сорокин стал автором сразу двух результативных ошибок в матче 3-го тура чемпионата России против «Зенита». «Краснодар» тогда уступил – 2:3, а защитника заменили после первого тайма.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

После игры с «Рубином» главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко отметил, что еще не определился с основной четверкой защитников.

- У нас были неприятные моменты в обороне. Это вопрос организации игры в защите. Мы пока не можем выпустить оптимальное сочетание игроков. Пока компенсируем это игрой в атаке, – отметил белорусский специалист.

Следующий матч «Краснодар» проведет 12 сентября. На выезде он сыграет с «Ростовом».