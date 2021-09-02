Отрубленная женская рука, найденная на свалке в Анапе, привела к убийце

Дело раскрыли в короткие сроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На страшную находку наткнулся один из работников мусорного полигона. Он разбирал отходы, отправляя их на переработку, как вдруг из пакета показалась человеческая рука. Мужчина отшатнулся от ужаса. По форме он определил, что останки явно принадлежали женщине. Через некоторое время на свалку прибыли следователи и полицейские.

Личность 42-летней жительницы Анапы установили достаточно быстро по отпечаткам пальцев. Ее данные уже имелись в базе ОМВД.

Дальше след привел к дому, где она жила вместе с гражданским мужем.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следователем и следователем-криминалистом СКР по краю следственным действиям была установлена причастность к исчезновению женщины ее 45-летнего сожителя. Он был задержан следователем, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На первом же допросе мужчина сознался, что в ту ночь, 29 августа, они пили вместе. Слово за слово и за пьянкой разгорелся скандал.

- Женщина, по его словам, предъявляла претензии к тому, что он мало зарабатывает. На спиртное им почти не хватает, - говорят следователи.

Конфликт накалился настолько, что сожитель схватил жертву за горло. А когда понял, что она мертва, решил избавиться от тела.

- Он отрезал конечности и поместил останки в пакет, - раскрывают детали жуткого преступления оперативники. - А затем вывез их на свалку.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение остальных частей тела женщины. А ее сожитель ждет своей участи в СИЗО. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Расследование убийства продолжается.