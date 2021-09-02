Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2021 11:14

В Анапе задержали предполагаемого убийцу женщины, чью руку нашли на свалке

Мужчину заключили под стражу
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются

На городской свалке в промзоне хутора Воскресенский рабочий случайно нашел фрагмент женской руки. О страшной находке мужчина сообщил в полицию.

- Фрагмент руки был ампутирован нехирургическим путем. Эксперты установили, что кисть принадлежала 43-летней местной жительнице. По данному факту сразу же возбудили уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После проверки выяснилось, что женщина вела асоциальный образ жизни, проживала с 45-летним сожителем. Именно его сейчас и подозревают в расчленении.

- Мужчина сознался в содеянном, его заключили под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе устанавливается место нахождения останков предполагаемой жертвы, - добавили в полиции.