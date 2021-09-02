Пашет как таксист, но не бывает в Краснодаре: Что стало с самолетом Сергея Галицкого, который подавал сигнал бедствия

Сейчас лайнер находится в Москве Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

18 января 2021 года в аэропорту Краснодара было неспокойно. Сразу после вылета сигнал бедствия подал лайнер Сергея Галицкого. Бизнес-джет Gulfstream G650 взял курс на Дубай, но не пролетел даже сотни километров. Он сделал пару кругов над Адыгейском и вернулся в Краснодар.

Как стало известно «КП» – Кубань», во время полета у самолета произошел сбой в системе. Что именно вышло из строя, неизвестно. Сразу после посадки лайнером занялись специалисты.

Самолет Галицкого отрывался от взлетной полосы Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

После посадки выяснилось, что лайнер использовался как воздушное такси. За неделю он четыре раза смотался в ОАЭ и один раз – в Британию.

«КП» – Кубань» узнала, что стало с самолетом Сергея Галицкого спустя восемь месяцев после аварийной посадки.

График рейсов самолета Сергея Галицкого

По данным сервиса flightradar24, сейчас лайнер находится в Москве. В столичный аэропорт Внуково он прилетел из Лондона. За сутки он намотал более 5 тысяч километров. 28 августа самолет вылетел в столицу Англии, а 29-го уже вернулся в Россию.

Кстати, в Москву лайнер прилетел из Милана. Там он был 27-го августа. Таким образом, за восемь месяцев график лайнеры не изменился. Он еще пашет как таксист. Только теперь самолет базируется не в Краснодар, а в Москве.