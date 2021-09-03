В Сочи второй раз за курортный сезон штормом разрушило набережную

Набережная в Лоо страдает второй раз за сезон Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Черноморское побережье снова обрушилась непогода. Осень на курортах наступила аккурат по календарю. Вчера, 2 сентября, весь день лил дождь. Море бушевало так, что уже потрепанную летними штормами набережную в Лоо (а вернее то, что от нее осталось) буквально смыло.

- Работы по восстановлению там только начались после июльской непогоды, - говорят в мэрии Сочи.

Сигнальные ленты разметало ветром. Фото: "ЧП Адлер"

Действительно, сигнальные ленты, огораживающие разрушенный парапет, разметало по улице.

- Там было все огорожено. Только-только начались ремонтные работы. И тут - опять, - говорят местные жители.

К слову, на курорте уже начался бархатный сезон. Но пока здесь действует штормовое предупреждение по сильному ветру с ливнями и грозами. Жителей и гостей Сочи просят быть осторожными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Сочи 3 сентября выпал первый снег

Жители и туристы снимают на видео белые хлопья, что сыпятся с неба уже не один час (подробнее)