Ученые объяснили причину нашествия комаров в Анапе

Туристы жалуются на укусы комаров и днем, и ночью.

С конца августа туристы, отдыхающие в Анапе, жалуются на укусы комаров. Прогулки по набережной по вечерам без специальных средств защиты стали просто невозможны. Они буквально не дают проходу. Биолог объяснил, почему комары атаковали курорт.

Нашествие кровососущих стали отмечать после подтоплений. Пользователи обратили внимание на увеличение количества комаров и стали публиковать посты в соцсетях. Напомним, в начале августа во время мезоциклона, который бушевал на Кубани, дожди затопили многие муниципалитеты региона. Одним из наиболее пострадавших оказалась Анапа.

- После таких ливней создаются, как правило, парниковые условия. А это самая комфортная среда для насекомых. Плодятся не только комары, но и, к примеру, жучки, червячки, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Вениамин Голубитченко.

Отметим, что после того, как люди стали жаловаться на нашествие комаров, на курорте решили провести обработку специальными средствами в местах большого скопления насекомых.

- Специалисты обследуют территории для проведения работ, - сообщали в пресс-службе ЖКХ администрации Анапы.

Обработка, безусловно, поможет снизить число комаров. К счастью, и ждать, когда насекомые прекратят донимать жителей, осталось недолго. Популяция кровососущих должна снизиться, когда начнется похолодание. Если температуры низкие, жизнь назойливых насекомых длится несколько месяцев.

- Их численность спадет с наступлением холодов, многие погибнут, - добавил доцент кафедры зоологии Кубанского государственного университета Владимир Гладун.

НА ЗАМЕТКУ

Атаковать комары (наши и заморские) будут до первых заморозков. Так что стоит быть начеку: использовать аэрозоли от комаров, закрывать окна на ночь или использовать москитные сетки.

В случае укуса неприятный зуд снимают 9%-й уксус, разведенный водой в пропорции 1:3 или любая спиртосодержащая настойка, будь то салициловая кислота или настойка валокордина.