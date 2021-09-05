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5 сентября 2021 17:16

Парковка забита, все скамейки заняты: толпа людей в парке Галицкого в Краснодаре попала на видео

Ажиотаж наблюдается с самого утра
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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У знаменитого пруда с карпами собралось немыслимое количество людей.

У знаменитого пруда с карпами собралось немыслимое количество людей.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

5 сентября жители кубанской столицы получили от природы настоящий подарок. Мало того, что с самого утра светит солнце, так еще и подросли температурные отметки. Вместо 18-20 градусов, которые были во время непогоды в начале недели, воздух прогрелся до +27. И, конечно, краснодарцы решили не сидеть дома в этот день. Прогулка с семьей и друзьями - что может быть лучше в воскресенье? Точкой притяжения для тысячи людей стал именно парк Галицкого в Краснодаре - ажиотаж здесь наблюдается с ранних часов.

Парковка у парка забита - свободных мест нет.

Парковка у парка забита - свободных мест нет.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

По словам посетителей, парковки около парка оказались забиты. Плюс ко всему часть стоянки была закрыта - там шумела техника, по всей видимости, проводятся какие-то ремонтные работы.

Словом, тем, кто приехал после 10 утра, ничего не оставалось как ставить своих ласточек во дворах близлежащих многоэтажек.

На парковке около парка Галицкого шумит техника

Не протолкнуться и в самом парке. Заняты все скамейки, по пешеходным дорожкам гуляют тысячи людей.

Сотни людей отдыхают у водоемов.

Сотни людей отдыхают у водоемов.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

А у местных достопримечательностей - настоящий аншлаг. Так, у знаменитого пруда с карпами собралось очень много людей - такого количества не помнят даже в первый день открытия парка после карантина.

Ближе к вечеру, по словам гуляющих, людей стало еще больше. По всей видимости, подышать свежим воздухом вышли те, кто днем отдыхал дома.

На прогулку пришли в основном семьи с детьми.

На прогулку пришли в основном семьи с детьми.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Тем временем, на побережье разгар бархатного сезона. Там сейчас тоже очень много людей. У моря солнечные ванны принимают тысячи туристов. Ощущение, будто идут летние отпуска. Кстати, синоптик рассказал, когда закончится бархатный сезон в Краснодарском крае.

Толпа людей в парке Галицкого в Краснодаре попала на видео
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