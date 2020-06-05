2020-06-05T20:25:37+03:00
Общество

Парк Галицкого в Краснодаре объявил об открытии после карантина

Он начнет свою работу завтра, 6 июня
Ева МУР@kp_kuban
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Цветущий шалфей. Фото: officialparkkrasnodarЦветущий шалфей. Фото: officialparkkrasnodar
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Руководство парка "Краснодар" объявило о возобновлении работы после длительного карантина. Главная достопримечательность кубанской столицы, построенная меценатом и Почетным гражданином города Сергеем Галицким, откроется завтра, 6 июня.

- Наконец-то у нас хорошие для вас новости, - гласит объявление на официальной странице парка в соцсетях. - Мы возвращаемся и ждем вас у себя!

К слову, парк откроется, но с некоторыми оговорками. Так, по требованию Роспотребнадзора, на прогулках по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. А людям старше 65 лет лучше пока воздержаться от его посещения.

Не откроется пока и детская площадка.

Напомним, с 31-го марта все развлекательные заведения и общественные территории были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. После 6 июня карантин в Краснодарском крае снова будет действовать. Но, к счастью, кроме парков, из списка ограничений исключили посещение пляжей и набережных. Обо всех послаблениях "КП" - Кубань" уже сообщала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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