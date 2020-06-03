2020-06-03T18:21:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие послабления карантина ждут жителей и гостей Краснодарского края после 6 июня

Предположительно, очередное заседание оперштаба по коронавирусу состоится завтра, 4 июня
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Главные надежды на предстоящее заседание оперштаба возлагает туристическая сфераГлавные надежды на предстоящее заседание оперштаба возлагает туристическая сфераФото: Евгения ОСТРАЯ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае заканчивается очередная карантинная 14-дневка. Ограничения на передвижения по региону, прогулки в парках, на набережных и пляжах действуют до 6 июня.

За это время возобновило работу большинство предприятий промышленности и сферы услуг, а главное, в курортные города поехали туристы. С 1 июня Кубань открыла сезон, правда, с весьма серьезными оговорками. Приехать на черноморское побережье можно только по санаторной путевке со справками об отсутствии COVID-19. Меры оправданы. Любой приезжий может спровоцировать вспышку инфекции. Ежедневный прирост числа зараженных коронавирусом в регионе по-прежнему велик.

Но и туриндустрия на грани. Из заявленных 201 здравницы с медицинскими лицензиями к работе вернулась только часть. Остальные продолжают совершенствовать свои условия, чтобы удовлетворить требования Роспотребнадзора. Гостиничный бизнес, не имеющий разрешительных документов в период пандемии, и вовсе объявил "партизанскую" войну.

Откроют ли пляжи Краснодарского края 6 июня?

00:00
00:00

Ожидается, что жителей и гостей Краснодарского края ждут существенные послабления режима после 6 июня. По данным "КП" - Кубань", очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу, на котором принимались все судьбоносные решения последних двух месяцев, состоится 4 июня.

Итак,

- во-первых, на Кубани могут разрешить гулять в парках, скверах и на набережных;

- во-вторых, в курортных городах и поселках наверняка откроют пляжи. О такой возможности сегодня заявили и в Ростуризме;

- в-третьих, есть вероятность, что на штабе озвучат дату, когда остальная санаторно-курортная сфера может вернуться к работе. А вслед за ней и вся индустрия развлечений.

А пока вся Кубань замерла в ожидании.

СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ ЗДРАВНИЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы будем жить рядом с коронавирусом дальше: останутся ли маски и дистанция при разговорах
Как грамотно вести себя сейчас и что изменится в нашей жизни после эпидемии — продолжаем разговор с замдиректора Института им. Пастера вирусологом Александром Семеновым [часть 2]
Новости 24
На Кубани дольщикам перечислили более 792 миллиона рублей компенсаций
На Кубани за два года капитально отремонтируют шесть стадионов
В Динском районе выясняют обстоятельства ДТП, виновником которого стал полицейский
Черных лесорубов, спиливших лес на 21 миллион рублей, поймали на Кубани
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Краснодаре мужчина украл у любовницы золотые украшения
Президент России Владимир Путин и Правительство Российской Федерации поддержали лучших студентов Сочинского государственного университета
График выплаты пенсий в июне 2020 года: даты сместятся из-за празднования 12 июня
Сидел на карнизе 2 этажа: в Краснодаре полиция начала проверку по факту инцидента с двухлетним ребенком
В краснодарский обсерватор отправили 41 человека
Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять видеосервисом Wink и «Умным домом»
Наркокурьершам в Сочи, пойманным с почти килограммом метадона, грозит до 20 лет тюрьмы
В Туапсинском районе к осени в отремонтируют два Дома культуры
В Краснодаре завершат жилой комплекс «Клубный квартал»
Пляжи курортов Краснодарского края заработают в ближайшие две недели
Кубань присоединится к фестивалю граффити ко Дню России
В Крыловском районе трое местных жителей похитили 17-летнюю девушку
В Краснодаре в детской школе искусств завершают капремонт
Инфекционная больница Краснодара начала брать анализы на коронавирус
В Новороссийске столкнулись мотоцикл и иномарка
В Сочи местная жительница обвиняется в убийстве мужа
В двух районах Кубани произошли пожары, в которых погибли местные жители
В аэропорт Краснодара приземлился самолет в огромной медицинской маске
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
На Кубани скончались два человека с COVID-19
В Краснодаре жителя Калужской области осудят за стрельбу из пистолета
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года: число заболевших опасной инфекцией превысило 4 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года увеличилось на 81 человека
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»