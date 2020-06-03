Какие послабления карантина ждут жителей и гостей Краснодарского края после 6 июня

В Краснодарском крае заканчивается очередная карантинная 14-дневка. Ограничения на передвижения по региону, прогулки в парках, на набережных и пляжах действуют до 6 июня.

За это время возобновило работу большинство предприятий промышленности и сферы услуг, а главное, в курортные города поехали туристы. С 1 июня Кубань открыла сезон, правда, с весьма серьезными оговорками. Приехать на черноморское побережье можно только по санаторной путевке со справками об отсутствии COVID-19. Меры оправданы. Любой приезжий может спровоцировать вспышку инфекции. Ежедневный прирост числа зараженных коронавирусом в регионе по-прежнему велик.

Но и туриндустрия на грани. Из заявленных 201 здравницы с медицинскими лицензиями к работе вернулась только часть. Остальные продолжают совершенствовать свои условия, чтобы удовлетворить требования Роспотребнадзора. Гостиничный бизнес, не имеющий разрешительных документов в период пандемии, и вовсе объявил "партизанскую" войну.

Откроют ли пляжи Краснодарского края 6 июня? 00:00 00:00

Ожидается, что жителей и гостей Краснодарского края ждут существенные послабления режима после 6 июня. По данным "КП" - Кубань", очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу, на котором принимались все судьбоносные решения последних двух месяцев, состоится 4 июня.

Итак,

- во-первых, на Кубани могут разрешить гулять в парках, скверах и на набережных;

- во-вторых, в курортных городах и поселках наверняка откроют пляжи. О такой возможности сегодня заявили и в Ростуризме;

- в-третьих, есть вероятность, что на штабе озвучат дату, когда остальная санаторно-курортная сфера может вернуться к работе. А вслед за ней и вся индустрия развлечений.

А пока вся Кубань замерла в ожидании.

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