Ученые объяснили, почему расплодились мохнатые гусеницы

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На Краснодарский край обрушилось новое природное испытание. Не успели жители региона отойти от нашествия божьих коровок в Анапе и полчищ стрекоз в Краснодаре, как в поселке Афипском появились сотни гусениц. Ненасытные насекомые кишат на зданиях, бордюрах и растениях вблизи домов. Они подъедают все на своем пути – во дворах не осталось живого дерева после прохождения армии маленьких обжор.

- Только в страшном сне можно представить. Все усыпано гусеницами, - рассказывают местные жители.

На массовое появление гусениц влияет несколько факторов, считают специалисты.

- Это все зависит от погодных условий предыдущего и этого года. Мягкие, не сильно сырые зимы способствуют хорошей перезимовке куколок. После этого из них выводятся бабочки, откладывают яйца, из них появляются гусеницы, питающиеся листвой. Также важно, насколько эффективно ведут борьбу с насекомыми. Например, американская белая бабочка – карантинный вредитель. С ней могут справиться коммунальные и сельхозслужбы, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

В Северском районе американская белая бабочка чувствует себя комфортно, каждый год появляясь в разных населенных пунктах. В этом она предпочла остановиться в поселке Афипском.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В районном управлении сельского хозяйства о проблеме знают

- Гусеница опасна, поэтому обработка территорий идет на постоянной основе, обрезаются ветки. Но в жилом массиве не всеми химпрепаратами можно работать, - отметила главный агроном управления сельского хозяйства Северского района Любовь Проценко.