Загорать сейчас можно дольше, чем летом: в Гидрометцентре рассказали о раннем бархатном сезоне в Краснодарском крае

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Осень в этом году пришла в Краснодарский край по календарю. Если в конце августа жители и гости региона прятались от африканского зноя, а температура воздуха в Сочи достигала 37 градусов тепла, то в начале сентября на регион опустилась прохлада. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха сразу упала на 10-12 градусов.

- Сейчас прохладно, и связано это с потоком холодных воздушных масс. Но во второй половине недели будет ясно. Температура воздуха на европейской части страны ниже нормы. Так, в Ростовской области и в Краснодарском крае холоднее на три градуса. Но воздух прогревается до +22 -25 градусов. На Юге России наступила совершенно комфортная погода, и в этом смысле начался ранний бархатный сезон на побережье Черного моря, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Краснодар» Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что на курортах Краснодарского края температура воды и воздуха сравнялись. В среднем они составляют 25 градусов. Комфортному отдыху способствует и снижение активности солнца.

- Загорать сейчас можно гораздо продолжительное время, чем летом. Ультрафиолетовый индекс существенно меньше. Нецелесообразно выходить на солнце днем около полудня, а в остальное время уже можно, потому что солнце не такое высокое, оно не находится в зените, как летом, - добавил Вильфанд.

С 8 сентября на территории Краснодарского края установится антициклон, однако августовского зноя он не принесет, поскольку будут поступать северо-восточные воздушные массы.

- Хотя и идет потепление, температура не будет 30-градусной в Краснодаре, - пояснил Роман Вильфанд. В пятницу, 10 сентября, в Краснодаре будет 28 тепла, а на курортах воздух прогреется до 32 градусов.