Синоптики рассказали, когда жителям Краснодарского края ждать заморозки в сентябре

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Сентябрь в этом году жителей Кубани не радует - начался месяц с дождей и понижения температуры. Словом, пару недель назад люди жаловались на зной, а теперь, кажется, скучают по высоким отметкам. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, дыхание осени кубанцы почувствовали из-за потока холодных воздушных масс.

- Температура воздуха на европейской части страны ниже нормы, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» Роман Вильфанд. - Так, в Ростовской области и в Краснодарском крае холоднее на три градуса.

Потому у многих появился вопрос - когда ждать заморозки в регионе, тем более что соседи уже готовятся к отрицательным показателям.

- Действительно, сейчас температурные отметки достаточно низкие. Местами они опускаются до 5 градусов тепла в ночные часы. Мы это фиксируем по всему северу края, а также в населенных пунктах, что находятся в горных и предгорных районах региона, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Но все же, по нашим прогнозам, в ближайшие дни заморозков на Кубани ждать не стоит.

По словам Юлии Гайдай, в регион идет заток тепла, который не позволит столбикам термометров упасть ниже нулевой отметки. Уже через пару дней ночью температура будет гораздо выше - 12-14 градусов в горных районах, и больше 15-17 градусов - в центральной части региона.

Согласно долгосрочному прогнозу, в сентябре заморозков на Кубани не будет, однако погода может измениться в связи с приходом очередного хмурого циклона.

Стоит сказать, что метеорологи пообещали - похолодание, вызванное дождями в крае, будет недолгим. Совсем скоро столбики начнут повышаться. Однако надеяться на возвращение августовской жары не стоит - лето попрощалось.

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