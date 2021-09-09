B Сочи построят академию тенниса Елены Весниной

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«ВIG NEWS» - так начала свой пост в Instagram российская теннисистка и заслуженный мастер спорта Елена Веснина. Спортсменка не стала томить и заявила, что в Сочи построят академию тенниса ее имени.

- Очень хочу, чтобы вы, моя insta-семья, разделили со мной мой трепет. В солнечном городе Сочи будет построена академия тенниса Елены Весниной, - написала Олимпийская чемпионка на своей страничке в соцсети.

Спортсменка также раскрыла подробности проекта. Модернизировать планируют Адлерскую теннисную академию. А распахнет свои двери для первых воспитанников после реконструкции она уже в 2024 году.

- Конец реконструкции назначен на 2024 год. На время стройки 500 молодых теннисистов потеряют возможность тренировок на привычных для себя кортах. Но я уверена, что все с пониманием примут это временное неудобство в связи с неизбежностью модернизации Школы во благо многих поколений юных спортсменов, - отметила Веснина.

В администрации Сочи сообщали, что Адлерская теннисная академия в следующем году отметит 40-летие. И именно к этой дате власти курорта планируют разработать документацию на реконструкцию и приступить к работам. Над техническим заданием работает и сама Елена Веснина.

- Хочу вложить в этот проект весь свой опыт организаторской и тренировочной деятельности, который я получила на всех лучших теннисных стадионах и академиях мира. Спрашиваю Советы у директоров крупнейших турниров, владельцев и управленцев теннисных академий, - добавила теннисистка.

Елена Веснина поблагодарила губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и мэра города Сочи Алексея Копайгародского за то, что осознали проблему с кортами и оперативно дали соответствующие указания.

- Не преувеличу, сказав, что это огромный шаг вперёд для развития тенниса в стране, особенно в Сочи, где у детей наконец появится полноценная база для тренировок и проведения крупнейших юниорских и взрослых соревнований, - заключила Веснина.

Адлерская теннисная академия – это одно из самых крупных спортивных учреждений на курорте с десятью кортами, трибунами на 1500 мест, спортивным городком, парковой зоной и физкультурно-оздоровительным комплексом. Сейчас на базе академии функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №6». Здесь занимаются свыше 500 юных теннисистов, почти каждый десятый из них — мастер спорта.

Кстати, о том, что в Сочи появится новая академия тенниса, спортсменка рассказывала в эксклюзивном интервью kp.ru еще летом. В программе "Без маски" Елена Веснина подробно остановилась на развитии большого тенниса в родном для нее Сочи.

- В нашем городе недостает инфраструктуры и логистики для воспитания достойных преемников наших чемпионов корта. И я ставлю перед собой задачу создания новой теннисной школы в Сочи, - говорила тогда спортсменка. - Можно сказать, только ради этого я поехала на Олимпиаду, чтобы в Сочи наконец-таки появилась теннисная школа! После себя важно оставить след.