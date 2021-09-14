Отметки снова полетят вниз: когда осень перейдет в наступление в Краснодарском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Новость о том, что лето, пусть и бабье, решило задержаться в Краснодарском крае, порадовала всех кубанцев. Пока одни планируют прогулки в парках, другие собираются рвануть на побережье, чтобы погреться под осенними лучиками солнца. Довольны и туристы, приехавшие провести свой отпуск в бархатный сезон - да, ночи стали прохладнее, но днем температура зашкаливает. Благодаря антициклону в регионе сейчас по-настоящему тепло, а местами даже чересчур - в Краснодаре фиксировались 30-градусные отметки. Правда, судя по прогнозам, эта неделя может стать заключительным аккордом лета. Синоптики рассказали, когда осень перейдет в наступление в Краснодарском крае.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», к концу недели в регионе испортится погода. На Краснодарский край хлынут воздушные массы полярного происхождения. Это приведет к тому, что дневная температура стремительно рухнет. Причем, как говорят метеорологи, сразу на 10 градусов, а где-то и на 12.

В воскресенье, 19 сентября, на всей территории края прогнозируется дождь. Именно после осадков на Кубань и придет резкое похолодание. Свежо станет как в центральной части региона, так и на побережье. Заплывы в море уже не будут такими комфортными.

- В целом показания дневных термометров будут находиться на уровне 18-22 градуса. Ночные отметки прогнозируются гораздо ниже - около 12-16 градусов, - говорят метеорологи. - При этом пока речи об отрицательных значениях на столбиках термометров не идет.

Кстати, синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придут первые заморозки.

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