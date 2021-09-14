«Мы сделали это вместе с народом»: папа тяжелобольного мальчика, которому помог закрыть сбор Моргенштерн, рассказал о планах

Родители и Илюша сказали заветные слова - сбор закрыт Фото: Виталий КАРНАУХ

Встретить трехлетнего Илюшу Худоба в детской коляске, прогуливающегося с папой или мамой по улицам кубанского города Тимашевска, далеко не редкость. Подобные прогулки проходят у них по расписанию. Вот и сегодня, 14 сентября, в день, который решил судьбу семьи, маленький мальчик с игрушечным биноклем на шее и резиновой рыбой в руках дышит свежим осенним воздухом на центральной площади города.

Прохожие, засматриваясь на милую картину и узнавая теперь уже известного на всю страну ребенка, здороваются с малышом и машут ему ручкой. А отца поздравляют с закрытием сбора на заветный укол «Золгенсма» - радостное известие пришло утром, сумма в 168 миллионов рублей собрана. За пару часов эта новость облетела страну – трехлетний Илюша будет жить!

– Первые эмоции - это, конечно, радость. Второй момент – это просто опустошение и усталость от проделанной колоссальной работы, труда всех нас – волонтеров и людей, которые все это время поддерживали, которые сделали на самом деле народный сбор без привлечения больших, скажем, инвесторов и меценатов. Мы сделали это вместе с народом благодаря Алишеру Моргенштерну, который поднял людей и попросил сделать добро, – поделился эмоциями в эксклюзивном интервью с «Комсомольской правдой» отец мальчика Сергей Худоба.

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн действительно «взорвал» страну своим призывом помочь кубанской семье. Артист перечислил на счет Илюши Худоба в общей сумме больше десяти миллионов рублей, и запустил самый добрый флешмоб. К сбору подключились другие известные персоны, такие как Джарахов, Валя Карнавал, Гусейн Гасанов, Давид Манукян (Дава). И о маленьком светловолосом мальчике узнала вся страна.

Моргенштерн даже пообещал приехать в гости к Илюше и сдержал свое слово. После этого на своем канале в «Ютубе» артист опубликовал сорокаминутный фильм, в котором рассказал, почему решил помочь кубанской семье.

Но теперь долгие месяцы сбора денег позади, впереди покупка заветного лекарства.

– Сейчас будет перечисление денег в фонд, фонд дальше будет начинать процедуру закупки лекарства, будет создана врачебная комиссия, на которой мы получим назначение на препарат «Золгенсма», после этого, когда препарат прибудет в нашу страну, нас пригласят в Москву, и мы поедем для введения этого лекарства, – заключил Сергей Худоба.

Иными словами, осталась практически организационная работа. Большая часть пути пройдена!

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