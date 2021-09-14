Трасса стоит намертво: под Краснодаром водители застряли в многочасовых пробках

На этом участке постоянные заторы

14 сентября после шести вечера образовались серьезные пробки под Краснодаром. На трассе Краснодар – Верхнебаканский, в районе поселка Афипского движение встало намертво. Водители сообщают из пробки, что машины практически не движутся.

- Такая ситуация на этом участке уже со 2 сентября, - рассказал сайту «КП»-Кубань» водитель Илья. – Как начался учебный год, все вернулись в Краснодар на работу и учебу и мы теперь простаиваем в заторах. Пробка всегда очень долгая, добираюсь домой в Северскую из Краснодара по нескольку часов. Причем иногда пробку создают и поезда – в Афипском железнодорожный переезд. А в выходные пробки образуются в районе Горячего Ключа. Жалуются также краснодарские водители и на пробки в районе Ростовского шоссе кубанской столицы. Заторы, как правило, в районе ипподрома, на 10 и 14 километрах трассы.

- А еще по вечерам стоит улица Красная – от Северной до Офицерской, - сообщает наш читатель Андрей.

Не проехать вечерам и по улице Тургенева, Дзержинского, Северной - все они тоже в заторах.

Все - из-за огромного скопления автомобилей в Краснодаре. По данным ГИБДД, Краснодар находится на втором месте в стране по количеству машин. Но ситуация с постоянными пробками в городе скоро могут исправить. В Краснодаре планируют построить семь дорожных развязок, а еще планируют запустить скоростные трамваи, чтобы жители и гости города смогли добраться в центр с окраин за 30 минут.