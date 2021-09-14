Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 20:01

Трасса стоит намертво: под Краснодаром водители застряли в многочасовых пробках

И такая ситуация на дороге практически каждый день
Варвара ДЫМ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На этом участке постоянные заторы

На этом участке постоянные заторы

14 сентября после шести вечера образовались серьезные пробки под Краснодаром. На трассе Краснодар – Верхнебаканский, в районе поселка Афипского движение встало намертво. Водители сообщают из пробки, что машины практически не движутся.

- Такая ситуация на этом участке уже со 2 сентября, - рассказал сайту «КП»-Кубань» водитель Илья. – Как начался учебный год, все вернулись в Краснодар на работу и учебу и мы теперь простаиваем в заторах. Пробка всегда очень долгая, добираюсь домой в Северскую из Краснодара по нескольку часов. Причем иногда пробку создают и поезда – в Афипском железнодорожный переезд. А в выходные пробки образуются в районе Горячего Ключа. Жалуются также краснодарские водители и на пробки в районе Ростовского шоссе кубанской столицы. Заторы, как правило, в районе ипподрома, на 10 и 14 километрах трассы.

- А еще по вечерам стоит улица Красная – от Северной до Офицерской, - сообщает наш читатель Андрей.

Не проехать вечерам и по улице Тургенева, Дзержинского, Северной - все они тоже в заторах.

Все - из-за огромного скопления автомобилей в Краснодаре. По данным ГИБДД, Краснодар находится на втором месте в стране по количеству машин. Но ситуация с постоянными пробками в городе скоро могут исправить. В Краснодаре планируют построить семь дорожных развязок, а еще планируют запустить скоростные трамваи, чтобы жители и гости города смогли добраться в центр с окраин за 30 минут.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ