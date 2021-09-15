Отопительный сезон в Краснодаре 2021: когда в квартиры придет тепло Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Краснодаре 2021 начнется не раньше октября. Об этом говорят синоптики. Все дело в температуре воздуха. Она еще достаточно высокая. Поэтому говорить о подаче тепла в квартиры рано.

Еще пару недель назад этот вопрос был актуальным. В начале сентября столбики термометров сбросили около 15 градусов. Температура воздуха ночью не превышала плюс 14. Люди даже достали пледы и одеяла, чтобы спрятаться от неожиданных холодов. Но сейчас все пришло в норму.

Но вопрос, когда начнется отопительный сезон в Краснодаре 2021, еще актуален. Батареи включаю при совпадении сразу нескольких факторов. Основной момент – это погода.

Отопительный сезон в Краснодаре 2021 года стартует, когда суточная температура воздуха опустится до +8 градусов и продержится хотя бы пять дней. Считается, что это рекомендательная мера. В теории запустить тепло в дома местных жителей коммунальщики могут даже раньше. Главное, чтобы этого требовала ситуация.

По прогнозам синоптиков, отопительный сезон в Краснодаре 2021 года начнется не раньше второй половины октября. В первой половине месяца температура даже близко не подберется до нужных отметок. Так, средние значения в первой половине октября составят плюс 20-22 градуса.

Отопительный сезон в Краснодаре 2021 года начнется, когда будут готовы все системы. Это еще один важный момент, но говорят о нем редко.

Только после завершения опрессовки, промывки, ревизии оборудования и планового ремонта котельных начинается сезон. Так коммунальщики получают паспорт готовности. Уже затем глава администрации ставит подпись под документом о старте сезона.

Отопительный сезон в Краснодаре 2021 года начнется после подключения дома к теплу. Считается, что это не самый быстрый процесс. Он может затянуться на три дня. Это обычная практика. Она предусмотрена коммунальщиками.