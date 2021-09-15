В горах Новороссийска образовался разлом земли глубиной 10 метров

Специалисты не рекомендуют подниматься на вершину горы

Разлом земли заметили в горах Новороссийска. Он протянулся прямо на вершине Маркотхского хребта. Местные жители сняли трещину на видео. На кадрах видны ее масштабы: ширина в некоторых местах достигает метра.

- Трещина громадная и очень глубокая, метров десять в глубину, - комментируют мужчины, кинув камень в пропасть. - Гора просто трескается пополам.

А вот длину разлома местные жители затруднились назвать, новороссийцы не стали рисковать и подниматься выше по скале.

- Ну-ка, пойдем-ка отсюда, - тревожно проговорили авторы видео и поспешили покинуть место.

Тем временем геолог подтвердил опасность разлома.

- По-видимому, это оползневая трещина - результат современных геологических процессов. Обильные летние дожди могли привести к ее развитию, - прокомментировал кадры «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Южного федерального университета Алексей Наставкин. – Место опасно для строительства и проживания людей и домашних животных.

Ученый добавил, что территорию с трещиной, которую сняли местные жители на видео, необходимо огородить.

- Место с разломом земли должно стать зоной отчуждения, с запретом любой хозяйственной деятельности. При осадках может сойти оползень, - отметил Наставкин.

В администрации Новороссийска знают о ситуации, сейчас на месте работают специалисты.

- Разлом в горе есть, даже не один. Спасатели уже выявили эти места, территория обследуется, - прокомментировали в пресс-службе города-героя. - В ближайшее время будет принято решение о дальнейших действиях в этом районе хребта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодарском крае ожидаются ливни, которые могут спровоцировать разрушение гор. Ученые спрогнозировали опасные осадки с 19 по 21 сентября.

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