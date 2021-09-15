Вертолетная площадка и коттедж с огромной террасой: как выглядит дом Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Этот элитный коттеджный поселок находится в десяти минутах езды от центра Краснодара. Со всех сторон он обнесен огромным забором. В некоторых местах его высота достигает пяти метров. Это как двухэтажные дома напротив.

Попасть внутрь поселка нереально – только по пропускам. На всех шлагбаумах, а их в поселке два, стоит охрана. Пропускает только местных жителей и гостей по приглашению.

Коттеджи здесь стоят как на Рублевке в Москве. За 35 миллионов отдают пустой дом без отделки, за 200 – со свежим ремонтом и бассейном, который буквально облегает дом со всех сторон. А еще есть сад с фруктовыми деревьями и гостевой дом, который стоит на въезде.

Фото: Google Maps

Сергей Галицкий живет в этом элитном поселке не первый год. Поговаривают, что у него в собственности несколько коттеджей и участков. Есть даже вертолетная площадка. Это самый популярный вид транспорта для бизнесмена.

- Сергей Галицкий уже несколько лет как пересел на вертолет, – говорит житель элитного поселка Михаил (имя изменено). – Это удобно с нашими краснодарскими пробками.

Раньше Сергей Галицкий разъезжал на немецких седанах. У него даже был собственный кортеж. Это несколько машин, созданных словно под копирку.

- Мы никогда не знали, где он едет, – добавляет Михаил. – Просто видели черные машины. Ну и номера у них были запоминающиеся.

Местные жители вспоминают, что кортеж никогда не мешал людям. Они всегда пропускали машины и делали все, чтобы участникам движения было комфортно.

Фото: Google Maps

- Никаких сирен, мигалок – ничего не было. У тебя знак – «уступи». А тебя пропускают, – вспоминает мужчина.

Сейчас бизнесмен отказался от машин. Он использует их так редко, что люди уже забыли, как они выглядят. Помнят только, что черные седаны.

А вот дом Сергея Галицкого, по рассказам соседей, ничем особо не приметен. Обычный коттедж.

Так выглядел дом бизнесмена несколько лет назад Фото: Google Maps

- Не поверила бы, что это дом Сергея Галицкого, – говорит краснодарка Марина. – Я случайно оказалась в поселке. Смотрю, люди толпятся у дома, и понимаю, что это коттедж Галицкого. Никогда бы не подумала. Это простой красивый дом, без изысков.

По всему периметру поселка стоят камеры. Они направлены на каждый сантиметр. Поэтому пройти внутрь просто невозможно. Но рассмотреть коттедж можно с космоса. Видно, что это комфортный дом без бассейна. Но с огромной террасой и территорией.

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