"Меня вытащили из лап смерти": краснодарские врачи спасли мужчину с поражением легких 100%

Николаю еще сложно дышать и говорить

Коронавирус не отступает от Краснодарского края. Показатель заболеваемости растет с каждым днем. В “красную зону” ежедневно попадают десятки людей. Одним из них стал 38-летний Николай Краснов из Краснодара.

Все случилось еще в конце июля. Мужчину ранним утром привезли в Краснодарскую Клиническую больницу № 2 на скорой. Пациент не мог дышать и терял сознание. После проведения КТ врачи поставили ему неутешительный диагноз.

- Сил хватило лишь на то, чтобы вызвать скорую, - рассказывает Николай. - А что было дальше - я практически не помню. Я сильно задыхался, но к ИВЛ меня не подключали, потому что было уже слишком поздно - у меня диагностировали стопроцентное поражение легких.

Медики сразу же перевели Николая на аппарат, который оснащает организм человека кислородом - ЭКМО. Шансы на выживание были ничтожно малы. Врачи буквально вырвали мужчину с того света.

- Где я мог заразиться этим страшным вирусом, не знаю, - признается Николай. - Первые симптомы - кашель, затрудненное дыхание и слабость - появились у меня задолго до того, как я попал в больницу. Но я почему-то сразу не обратился к врачам - думал, что все пройдет. Начал лечиться самостоятельно.

Фото: из архива Николая Краснова

Но ожидания Николая не сбылись - коронавирус взял верх, и состояние ухудшалось с каждым днем. После госпитализации мужчину отправили в реанимацию. Пациент два месяца провел в коме. Выписали его лишь 13 сентября.

- Я благодарен медикам, которые меня спасли, за их ответственный подход, доброжелательное отношение и неравнодушие к своей профессии.

Николай Краснов: "Спасибо врачам, которые меня спасли!" Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня Николай может дышать самостоятельно, без маски. Однако легкие все еще поражены. А о страшных месяцах, проведенных в коме, мужчине напоминают лишь огромные синяки и проколы - следы от аппарата, благодаря которому он выжил. За время болезни мужчина похудел на 25 килограммов. Поэтому теперь ему предстоит пройти нелегкий реабилитационный путь.

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- В этом нет ничего страшного, - говорит Николай. - Все заживет. Главное, что я остался жив.

Однако врачи предупреждают, что заболеть коронавирусом можно повторно.

- На сегодняшний день известно, что клеточный иммунитет ослабевает после 9-12 месяцев после лечения. Поэтому после этого периода вирус можно снова подхватить,- подтверждает заведующая пульмонологическим отделением в Краевой клинической больнице №2 Нонна Мирцхулава. - Людям важно прививаться, соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию в общественных местах.

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