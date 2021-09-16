В Краснодаре два полицейских хотели закрыть уголовное дело о краже за 50 тысяч

Служебная проверка уже началась. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Буквально на прошлой неделе задержали замначальника информационного центра краевого главка. Полковник полиции за 40 миллионов рублей хотел закрыть глаза на «преступную группировку». Сейчас с ним разбираются следователи. Но пример со «старших» уже успело взять и более молодое поколение. Как удалось узнать «КП» - Кубань», следователь и полицейский хотели закрыть уголовное дело за взятку.

Все случилось в разгар рабочего дня, когда 24-летний старший лейтенант полиции был на службе. Ему дали взятку за решения вопроса.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что сотрудник полиции должен встретиться с человеком, который передаст ему деньги. Информация подтвердилась. Когда правоохранитель получил 25 тысяч рублей, его и поймали, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

За эту сумму сотрудник полиции должен был собрать «правильный» материал по делу о краже и далее передать его следователю полиции. С ним, к слову, тоже договорились. За час до того, как поймали старшего лейтенанта полиции, ему собирались вручить «благодарность». Размер ее — 50 тысяч рублей. За эту сумму следователь должен был сделать так, чтобы уголовное дело закрылось.

Пока уголовное дело на сотрудников не возбуждено.

- Взятку должен был передать адвокат, но до этого не дошло. Самого защитника поймали во время получения денег, - добавил «КП» - Кубань» источник.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. Началась служебная проверка. О самих сотрудниках, оказавшихся в непростом положении, руководство ранее отзывалось хорошо. Во всяком случае нареканий к ним не было.

- Старший лейтенант полиции занимается розыском преступников. В своей должности он работает два месяца. Служит в ОВД вот уже 8 лет, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» коллеги. - А старший следователь, для которого предназначалась взятка, на службе 7 лет, а свою должность получил в начале 2021-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователь полиции сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани

От краснодарских силовиков он угнал на отцовской машине (читайте далее)

В Краснодаре полковник полиции за 40 миллионов рублей хотел закрыть глаза на «преступную группировку»

Замначальника информационного центра краевого главка уже задержали (читайте далее)