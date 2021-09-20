Итоги выборов-2021 в Краснодарском крае: кто прошел, кого выбрали и сколько голосов набрали

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предварительные итоги выборов-2021 в Краснодарском крае стали известны в понедельник, 20 сентября. Напомним, что они продлились три дня – с 17-го по 19-е число. В этом году избиратели выбирали кандидатов в Госдуму по партийным спискам и одномандатным округам.

«КП» – Кубань» раскрывает предварительные итоги выборов-2021 в Краснодарском крае.

Выборы в Госдуму прошли по смешанной системе: по партийным спискам и одномандатным округам. По первым кандидатов выдвигали только партии. В случае с одномандатными округами принимали участие члены партий и самовыдвиженцы.

По информации избиркома Кубани, возглавляет список лидеров «Единая Россия». Она получила 60,92% голосов, на втором месте КПРФ – 15,69%. Замыкает тройку «Справедливая Россия» – 6,18. Следом идут партии ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионеров».

За место в Государственной думе от Краснодарского края боролись 85 кандидатов. Избиратели голосовали за кандидатов из двух групп: федеральной и региональной. Во второй числились представители Кубани.

Предварительные итоги выборов-2021 в Краснодарском крае стали известны в понедельник. Избирательные комиссии не прекращают подсчет голосов. Они уже обработали около 60% бюллетеней. Стало известно, кто прошел порог в 50% голосов.

- В Краснодарском округе мэр города Евгений Первышов набрал свыше 53% голосов, – рассказали «Комсомольской правде» – Кубань» в избирательной комиссии региона.

Фото избирательной комиссии региона

Сообщаются предварительные итоги выборов-2021 в Краснодарском крае: во всех восьми одномандатных округах победили представители «Единой России». Также стало известно, сколько голосов набрали кандидаты.

Например, в Армавирском округе побеждает Андрей Дорошенко - он получил голоса 64% избирателей. В Сочинском победу празднует Константин Затулин, набрав 53%. В Красноармейском округе лидирует Дмитрий Ламейкин. За него проголосовали более 50% избирателей.

Предварительно стали известны итоги выборов-2021 в Краснодарском крае: по подсчетам, Евгений Первышов победит в Краснодарском одномандатном округе. По последним данным, он получил голоса 53,40% избирателей. Эти цифры стали рекордными. Напомним, что в 2016 году на выборах в Государственную думу Владимир Евланов набрал 50,52%.

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