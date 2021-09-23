Семейные склепы и предметы быта: какие секреты скрывают старинные курганы в Краснодарском крае

При раскопках нашли древнее захоронение.

В бытность, когда я спешил к восьми утра в школьный кабинет кубановедения, представить не мог, что стану очевидцем всего терпеливо рассказанного учителем. Вторая половина прошлого века на Кубани ознаменовалась временем археологических раскопок. Тимашевск не стал исключением. В подтверждение этому учитель показывала альбом с фотографиями золотых статуэток и предметов обихода, относящихся ко времени до нашей эры и найденных в тимашевских курганах. Две недели назад в Тимашевск снова приехали специалисты Института археологии РАН. Они работают в месте, где будет проходить строящаяся обводная город дорога.

Слой за слоем – открываются все новые и новые артефакты прошлых лет. Фото: Виталий КАРНАУХ

Самая окраина Тимашевска – первое отделение бывшего совхоза Садовод, где стоят пару десятков домов, большой магазин известной сети, трасса на Приморско-Ахтарск и кругом – курган за курганом, еще описанные в 19 веке известным на всю Кубань этнографом из станицы Тимашевской Иваном Попко. Местные жители и думать не думали, что живут на погостах времен египетских пирамид.

Археологи проводят разведку перед началом любого строительства. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– В те древние века в этих краях не было постоянных селений, население составляли кочевники, поэтому нельзя сказать, что в этом месте был какой-либо поселок, – рассказали археологи корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань». – Люди умирали во время своих странствий, их хоронили в определенном месте. Можно сказать, что курган – это древнее кладбище.

Так сколько же нужно было сил, чтобы организовать такую огромную насыпь земли среди кубанской степи? На этот вопрос археологи ответили, что курганы с момента своего основания и в дальнейшем воспринимались как места погребения. Поэтому их первоначальный вид был далеко не тот, что мы видим сейчас. Насыпь появлялась постепенно, когда в кургане хоронили умерших в разные годы и даже в разные эпохи людей.

Пока на Кубани установилась непогода, «хрупкие» работы археологи не ведут. Фото: Виталий КАРНАУХ

– Захоронения здесь идут слоями, самое древнее, которое находится на самом дне кургана, относится примерно к четвертому или пятому тысячелетию. Мы обнаружили скелет древнего человека, – продолжают археологи.

На вопрос о том, больше ли в размерах найденный человек людей второго тысячелетия, научные сотрудники Института археологии ответили однозначно – нет.

Из-за плохой погоды древние захоронения закрыли плотной пленкой. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– В то время люди были даже меньше, об этом говорят найденные скелеты. По результатам различных экспертиз можно определить пол погребенного и даже причину его смерти, – говорят ученые.

Слой за слоем – открываются все новые и новые артефакты прошлых лет. Над древним погребением археологи обнаружили скелет ребенка, относящийся примерно к 16 веку. По находкам можно сделать вывод, что захороненные люди не имели особых чинов в своих кланах, поскольку погребены были самым обычным образом – без «золотых» почестей. Хотя, как говорят местные жители, в этом кургане археологи также нашли глиняный кувшин.

– Я его видел, он был неровной формы, видно, что лепили руками. Здесь и река совсем рядом, думаю, кочевники ее использовали, – рассказал тимашевец Иван. – Здесь также нашли то ли наконечник стрелы, то ли небольшой нож.

Пока на Кубани установилась непогода, «хрупкие» работы археологи не ведут. Сейчас они снимают новые слои. Курган в настоящее время разрезан на несколько частей, в скором будущем перегородки тоже уберут. Получается, что все курганы в этих местах являются древними захоронениями?

– Да, все они являются памятниками истории и культуры. В них также можно могилы древних людей. Раскопки там не ведут, потому что пока нет необходимости, этот курган раскапываем из-за строительства дороги, – заключили ученые.

Находки вскоре археологи увезут в научный центр для подробного исследования, а после этого передадут в музеи. Было бы правильно, если эти старинные артефакты оказались на стеллажах тимашевского музея семьи Степановых.