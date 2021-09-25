Река вышла из берегов, затопило дороги и мосты: Сочи оказался в воде после сильного ливня

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

Сочи оказался во власти стихии. В ночь на 25 сентября на город обрушился сильный ливень. Дороги и улицы на курорте ушли под воду.

- Из-за сильного ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района. Вода затопила участок федеральной трассы А-147 в районе посёлка Вардане. Сейчас движение в оба направления перекрыто. На месте дежурят три экипажа инспекторов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-сслужбе мэрии Сочи.

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

В Упрдор «Черноморье» добавили, что подтоплен оказался 100-метровый участок дороги. В настоящее время интенсивность осадков снизилась. Но дожди ожидаются до конца дня. Дорожники просят водителей воздержаться от поездок без крайней необходимости, не останавливаться в низинах, складках рельефа или в местах с быстрорастущим уровнем воды на проезжей части, вблизи русел рек.

Также в Сочи подтопило улицу Фруктовую. Сейчас там дежурят спасатели, бригады коммунальных и ресурсоснабжабщих организаций и сотрудники мэрии.

Поднимается и уровень реки Лоо. В этот район тоже направлены специалисты для мониторинга проблемных участков.

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

- Пока опасные явления на территории Сочи зафиксированы только в Лооском сельском округе, - отметили в администрации курорта.

Но в то же время жителей и водителей просят оставаться дома до прекращения ливня и полной откачки воды с трасс.

- Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. Вся необходимая техника подготовлена на случай ЧС и оперативного устранения последствий непогоды, - написал в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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