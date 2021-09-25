Огромный смерч над дорогой напугал жителей и гостей Черноморского побережья

Скриншот с видео

Смерч заметили в поселке Джубга Туапсинского района. Черные тучи за несколько минут сгустились над дорогой. Затем под облаками образовалась огромная воронка. Видео природного явления очевидцы опубликовали в сети.

«Очень мощный», «Похоже на торнадо», «Очень страшно», - стали комментировать кадры со смерчем пользователи.

Вихрь наблюдали гости и жители Черноморского побережья в течение 10 минут. Воронка кружила одновременно с капающим дождем, потом исчезла.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае продолжает идти ливень. Наиболее интенсивные осадки наблюдаются в Туапсинском районе, Анапе, Сочи и юго-восточных районах края. В регионе действуют три штормовых предупреждения, в том числе, спасатели предупреждали и о смерчах.

- 25 и 26 сентября в крае ожидаются сильные дожди с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Уровень в реках может достигать критических отметок, а также имеется опасность формирования смерчей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС.

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