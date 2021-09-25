Что натворила стихия за утро 25 сентября: три экстренных предупреждения продолжают действовать на Кубани

Дожди в регионе продолжаются

В ночь на 25 сентября на Кубани обрушились ливни с грозой. Осадки продолжают идти практически на всей территории края. Наиболее интенсивные наблюдаются в Туапсинском районе, Анапе, Сочи и юго-восточных районах края.

- В поселке Джубга Туапсинского района следит за ситуацией оперативная группа, туда направлена аэромобильная группа и три плавстредства. В Сочи организована круглосуточная работа оперштабов. Сейчас на курорте перекрыт участок федеральной трассы в районе поселка Вардане, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что в анапском поселке Виноградный за утро 25 сентября выпало около 40 мм осадков. На курорте подтопило четыре двора на уровне до 30 см, но в дома вода не заходила. Сейчас спасатели откачивают воду с подтопленных территорий.

Также «Комсомолка» сообщала, что в Анапе потоки дождевой воды переливались через федеральную трассу, участок пришлось перекрыть. Сейчас движение восстановлено. Но инспекторы продолжают дежурить в этом районе.

Если говорить о Сочи, то там из-за дождей отменили первую гонку этапа «Формулы-2». В сети появились видео с автодрома. На кадрах видно, как по дороге бегут потоки воды, а участники и зрители разбегаются с зонтами в укрытия.

На Кубани продолжают действовать три экстренных предупреждения.

- 25 и 26 сентября в крае ожидаются сильные дожди с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Уровень в реках может достигать критических отметок, а также имеется опасность формирования смерчей, - отметили в краевом ГУ МЧС.

В настоящее время по горным рекам наблюдаются колебания уровней воды, без достижения опасных отметок. Ожидается, что после 15:00 в Краснодарском крае дожди будут идти уже не сильно. Мониторинг обстановки продолжается.

Спасатели и дорожники просят водителей воздержаться от поездок без крайней необходимости, не останавливаться в низинах, в местах с быстрорастущим уровнем воды на проезжей части, вблизи русел рек.

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