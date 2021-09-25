Из-за разгула стихии задержаны поезда и самолеты в Сочи

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В Сочи из-за разгула стихии задержаны поезда и самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Движение поездов затруднено на участке в Адлерском районе из-за обрыва контактной сети. Сейчас движение идет только по одному пути. А в аэропорту Сочи на вылет задержано 12 бортов, восемь – на вылет, четыре – перенаправлено, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

В СКЖД добили, что в 10:45 на перегоне Хоста-Адлер из-за отсутствия напряжения в контактной сети была допущена вынужденная остановка поезда №83 сообщением Москва – Адлер. Это произошло из-за того, что на сеть порывом занесло кусок кровли. Задержка поезда составила 2 час 23 минуты, допущено опоздание ряда других пассажирских поездов на время до полутора часов.

В 13:25 движение поездов полностью восстановлено. В настоящее время предпринимают меры по сокращению их отставания. А с пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний.

Ливень на курорте ожидается до конца дня. Стихия уже успела наворотить беспорядок. На курорте повалены деревья, подтоплены дворы и дороги.

- Эпицентр непогоды смещается от Лазаревского района к Центральному, Хостинскому и Адлерскому. Все службы работают в усиленном режиме, техника, специалисты во всех районах готовы оперативно выехать на устранение последствий непогоды, - сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что залповым дождем затопило участок федеральной автодороги А-147 в районе «Фара». Сейчас вода сходит. Движение затруднено, но восстановлено.

Под особым контролем дорога в направлении Имеретинской низменности, где сегодня проходят заезды Гран-При «Формула-1». Гонки там отменили из-за непогоды.

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