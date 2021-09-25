Полиция Кубани рассказала о конфликте со стрельбой в торговом центре Сочи

Стрельба произошла из-за бытового конфликта. Фото: Василий Вахрин

В торговом центре Сочи произошла стрельба. Сообщения о случившемся быстро разлетелись по социальным сетям. Полиция сразу же организовала проверку.

Сначала информацию в МВД не подтвердили, так как сообщений в дежурную часть не поступало. Позже рассказали о конфликте.

- Действительно, 25 августа в торговом центре "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве.

Во время конфликта, 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что зачинщиков после суда арестуют.

Ранее" Комсомолка" сообщала, что на курорте разбушевалась непогода. Штормовое предупреждение продлено до 26 сентября.