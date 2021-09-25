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Происшествия25 сентября 2021 21:52

МВД: Факт стрельбы в торговом центре Сочи не подтвержден

О возможном ЧП сообщили в соцсетях
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Факт стрельбы в торговом центре Сочи не подтвердился.

Факт стрельбы в торговом центре Сочи не подтвердился.

Фото: Василий Вахрин

В сочинских пабликах появились сообщения о стрельбе в торговом центре "Моремолл". Полиция сразу же организовала проверку.

-Проведена проверка по факту публикации в соцсетях - факт стрельбы не подтвержден. Обращений в полицию не поступало, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее" Комсомолка" сообщала, что на курорте разбушевалась непогода. Камнепад парализовал трассу, а опорная стена упала на припаркованные машины.