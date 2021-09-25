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Происшествия25 сентября 2021 15:18

Последствия ливней в Сочи 25 сентября 2021: большая вода и камнепад проверяют на прочность курорт

Собрали последствия ливней в Сочи 25 сентября 2021
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Пляжи в Сочи закрыты из-за непогоды

Пляжи в Сочи закрыты из-за непогоды

Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Последствия ливней в Сочи устраняют более 150 человек. На дороги выехала спецтехника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Трасса в сторону Красной Поляны затоплена

- Сейчас рабочие расчищают ливневки от мусора нанесенного потоком воды. Локально откачивают воду, там где это необходимо. Погодные условия меняются. Но в настоящее время движение открыто на всех участках дорог, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай.

Микрорайон Голубые Дали в Сочи затопило
Сочи после ливней 25 сентября 2021

Первым удар стихии принял Лазаревский район. Движение на федеральной трассе после подтопления было оперативно восстановлено. Сейчас ведутся работы по восстановлению железнодорожного сообщения. Из-за непогоды в аэропорту также задержаны 12 рейсов.

Дождь будет лить в городе до конца дня

Дождь будет лить в городе до конца дня

Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

На некоторых участках автомобильных дорог города движение из-за ливней по-прежнему затруднено. В соцсетях жители публикуют десятки видео, как машины плывут по дорогам, местами вода покрывает капот. Дороги на курорте очищают от грязи, которые нанесло потоками воды.

Ветки и мусор принесло к переходам и мостам

Ветки и мусор принесло к переходам и мостам

Все больницы на данный момент работают в штатном режиме, в школы и детские сады вода не зашла. А вот по ступенькам одной из многоэтажки вода льется рекой. Сильно поливает на набережной недалеко от гостиниц. Спасатели откачивают воду с подтопленных участков.

Машины плывут в Сочи

Машины плывут в Сочи

Обстановка у гостиницы Приморская в Сочи

- В зонах возможного подтопления организовано дежурство. Мы мониторим ситуацию, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На выезде из Кудепсты на улице Ленина упало дерево. Движение на участке затруднено, рабочие сейчас его распиливают и вывозят на грузовиках.

В Сочи на трассу рухнуло дерево

Кажется, Сочи стихия проверяет на прочности. Здесь порывами ветра валит деревья, затоплены трассы, дворы, улицы. Хочется добавить: хорошо, что камни с неба не посыпались... - но нет, и это произошло!

Камни убирают дорожники

Камни убирают дорожники

Камнепад в Сочи заблокировал одну из полос федеральной трассы. Глыбы упали на дорогу из-за подвижки переувлажненного грунта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что первую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи отменили из-за непогоды. Также на курорте задержали поезда и самолеты.

Затопило трассу Формулы-1 в Сочи

Сейчас на море шторм в три балла. Все пляжи на курорте закрыли для безопасности. Их откроют сразу же, как восстановится погода.

На море шторм в три балла

На море шторм в три балла

Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

А вот в горном кластере в настоящее время разбушевалась самая настоящая метель. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от выхода в горы и экскурсий.

В Сочи сильные ливни продолжаются. Все службы и организации работают в усиленном режиме. Синоптики прогнозируют, что дождь будут продолжаться в Сочи весь день. Штормовое предупреждение распространили и на 26 число.

Грязь с улиц счищают рабочие

Грязь с улиц счищают рабочие

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