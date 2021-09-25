Последствия ливней в Сочи 25 сентября 2021: большая вода и камнепад проверяют на прочность курорт

Пляжи в Сочи закрыты из-за непогоды Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Последствия ливней в Сочи устраняют более 150 человек. На дороги выехала спецтехника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- Сейчас рабочие расчищают ливневки от мусора нанесенного потоком воды. Локально откачивают воду, там где это необходимо. Погодные условия меняются. Но в настоящее время движение открыто на всех участках дорог, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай.

Первым удар стихии принял Лазаревский район. Движение на федеральной трассе после подтопления было оперативно восстановлено. Сейчас ведутся работы по восстановлению железнодорожного сообщения. Из-за непогоды в аэропорту также задержаны 12 рейсов.

Дождь будет лить в городе до конца дня Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

На некоторых участках автомобильных дорог города движение из-за ливней по-прежнему затруднено. В соцсетях жители публикуют десятки видео, как машины плывут по дорогам, местами вода покрывает капот. Дороги на курорте очищают от грязи, которые нанесло потоками воды.

Ветки и мусор принесло к переходам и мостам

Все больницы на данный момент работают в штатном режиме, в школы и детские сады вода не зашла. А вот по ступенькам одной из многоэтажки вода льется рекой. Сильно поливает на набережной недалеко от гостиниц. Спасатели откачивают воду с подтопленных участков.

Машины плывут в Сочи

- В зонах возможного подтопления организовано дежурство. Мы мониторим ситуацию, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На выезде из Кудепсты на улице Ленина упало дерево. Движение на участке затруднено, рабочие сейчас его распиливают и вывозят на грузовиках.

Кажется, Сочи стихия проверяет на прочности. Здесь порывами ветра валит деревья, затоплены трассы, дворы, улицы. Хочется добавить: хорошо, что камни с неба не посыпались... - но нет, и это произошло!

Камни убирают дорожники

Камнепад в Сочи заблокировал одну из полос федеральной трассы. Глыбы упали на дорогу из-за подвижки переувлажненного грунта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что первую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи отменили из-за непогоды. Также на курорте задержали поезда и самолеты.

Сейчас на море шторм в три балла. Все пляжи на курорте закрыли для безопасности. Их откроют сразу же, как восстановится погода.

На море шторм в три балла Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

А вот в горном кластере в настоящее время разбушевалась самая настоящая метель. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от выхода в горы и экскурсий.

В Сочи сильные ливни продолжаются. Все службы и организации работают в усиленном режиме. Синоптики прогнозируют, что дождь будут продолжаться в Сочи весь день. Штормовое предупреждение распространили и на 26 число.

Грязь с улиц счищают рабочие

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