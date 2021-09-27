«Мы падаем»: пассажиры опубликовали видео из экстренно севшего в Краснодаре самолета

Фото: скриншот видео

- Я испугался, – в слезах говорит мальчик на видео. Эти кадры сняты в самолете, которые кружит над Черным морем. Внутри – 175 пассажиров. Это туристы из Екатеринбурга. Они летят в Сочи.

Путевки на курорт люди брали несколько месяцев назад. Только погода на юге нелетная. С самого утра субботы, 25 сентября, на курорте зарядил мощный ливень.

За пару часов здесь выпала практически месячная норма осадков. Воды было так много, что местный аэропорт даже не принимал лайнеры. Они бы просто не приземлись. Порывы ветра достигали 20 м/с.

Фото: flightradar24.com

Рейс из Екатеринбурга отправили в зону ожидания над Черным море. Во время очередного круга над водой в лайнер попала молния. Этот момент попал на кадры видео, которое разлетелось по социальным сетям.

- Я испугался, – в слезах говорит мальчик на видео. Спустя секунду лайнер поражает молния. Начинается болтанка. По салону летят вещи с полок.

- Мы падаем, падаем, – кричат люди за кадром.

За секунды паника охватывает салон.

- Мы увидели яркую вспышку и громкий хлопок, – писали в социальных сетях пассажиры рейса. – Люди вскакивали со своим мест и молились.

Но экипаж сохранял спокойствие. Бортпроводники быстро успокоили пассажиров и вернули вещи на место. В это пилоты развернули судно на 90 градусов и взяли курс на Краснодар – резервный аэропорт. Спустя полчаса судно уже зашло на посадку в местной гавани.

- В настоящее время в аэропорту работают технические службы авиакомпании, которые примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Никто из пассажиров не пострадал. Сразу после посадки людей встретили сотрудники авиакомпании. Они рассадили туристов по автобусам и отправили в Сочи.

В Краснодаре остался только лайнер. На нем обнаружены следы от удара молнии. «КП» – Кубань» обратилась к опытному пилоту, чтобы узнать, был ли риск падения самолета.

- Этого просто не могло быть, – рассказывает «КП» – Кубань» Владимир, военный летчик. – Максимум, что могло произойти, – выключение радиоэлектронного оборудования. Но технические приборы работали исправно, двигатели – тоже. Просто пилоты уже могли работать вручную, без автопилота.

Попадание молнии в самолет происходит нечасто. Все из-за того, что лайнеры оборудованы разрядниками. Это приборы, которые уводят молнию.

- Бывало, что молнии даже пробивали корпус лайнера. Он состоит из сплава алюминия. Но даже после этого самолеты спокойно садились, – заключает эксперт.

Сейчас самолет изучают специалисты. Пока лайнер находится в Краснодаре.