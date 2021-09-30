«Инструктор начал задыхаться»: чемпион мира по пауэрлифтингу рассказал, как с семьей падал в море на воздушном шаре

Фото: скриншот видео

Обычный полет на воздушном шаре чудом не обернулся трагедией в Сочи. 10-минутная экскурсия прервалась, толком не начавшись. Аэростат рухнул в воду спустя мгновения после взлета.

Внутри шара была семья Виталия Дубровина. Вместе с женой и 9-летней дочкой чемпион мира по пауэрлифтингу отдыхал в Сочи.

В восемь часов утра они уже были в местном аэропарке, единственном в России. Семья заказала экскурсию на воздушном шаре. За 1500 рублей с человека желающих поднимали на высоту до 50 метров.

Фото: скриншот видео

Но полет сразу пошел не по плану. Из-за сильного ветра шар уносило в море.

- У нас не было страха, – говорит Александра Ерматова, жена Виталия. – Нам же не сказали, что все идет не по плану. Инструктор предупредил, что мы садимся на воду. Ну ножки намочим.

Аэростат чудом разминулся с линией электропередачи и продолжил движение. Но недолго. Спустя несколько минут после взлета шар приводнился напротив устья реки Шахе – в 100 метрах от берега.

- Хорошо, что нас не накрыло аэростатом. Инструктор добавлял газа горелкой. Это помогло, – вспоминает женщина. – Мы сели на воду, и корзина начала тонуть.

Чтобы не оказаться в воде, пассажиры и инструктор забрались на корзину. Она стремительно погружалась в Черное море.

- Было страшно, что мы замерзнем, если долго будем ждать помощи. Но вода не была такой уж холодной, – объясняет женщина. – У нас не было паники. Переживал только инструктор. Он начал задыхаться.

Привел инструктора в чувство Виталий Дубровин. Он посадил дочку на корзину и взял ситуацию под контроль: перерезал тросы, на которых держался шар, и вызвал спасателей.

- Муж даже палец поранил, но сделал все как надо, – улыбается Александра Ерматова.

На сушу туристов доставили местные рыбаки. Они заметили туристов с берега и сразу бросились на помощь.

- Мы около 30 минут пробыли в воде. Еще в корзине муж набрал МЧС, спасателей. Мы же снимали полет на камеру. Ну и сеть поймали, – объясняет женщина.

Приземлился шар в море в районе поселка Головинка в Лазаревском районе Сочи, рядом с местным рыбным хозяйством.

- Мы еще боялись волн. Они бы накрыли нас с головой, но обошлось. Было облегчение, когда увидели первую лодку, которая увезла нас на берег, – заключает Ерматова.

На берегу семью встретили медики и полицейские. Сейчас они допрашивают туристов.

- В корзине шара находились 3 человека, пострадавших нет, - сообщили в МЧС.

Парк, откуда вылетел воздушный шар, от комментариев отказался. Сотрудники попросили время, чтобы разобраться в ситуации.