Никто не пострадал: в администрации Краснодара объяснили, что стало причиной обрушившегося забора в детсаде

Детсад на проспекте Короленко Фото: @chp_krd

По всему Краснодарскому краю бушует холодный циклон.От сильного ветра страдают многие города и районы. Так, например, в Новороссийске из-за норд-оста переворачиваются машины, падают ветки с деревьев.

А в Краснодаре мощный ветер стал причиной обрушившегося забора в детском садике №99, что находится со стороны 1-го проспекта Короленко.

Кирпичный столб упал прямо на скамейку. К счастью, никто не пострадал - все случилось в 9 утра, когда детсадовцев еще не было поблизости. Сейчас территорию обнесли сигнальной лентой и начали восстанавливать последствия непогоды.

- Здесь уже ведутся работы по установке столба и восстановлению ограждения части забора.Также была найдена подрядная организация, которая займется капитальным ремонтом. Для повышения устойчивости основание трубы дополнительно забетонируют, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы проведут в кратчайшие сроки.

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