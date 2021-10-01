Никто не пострадал: в администрации Краснодара объяснили, что стало причиной обрушившегося забора в детсаде

Детсад на проспекте Короленко Фото: @chp_krd
По всему Краснодарскому краю бушует холодный циклон.От сильного ветра страдают многие города и районы. Так, например, в Новороссийске из-за норд-оста переворачиваются машины, падают ветки с деревьев.
А в Краснодаре мощный ветер стал причиной обрушившегося забора в детском садике №99, что находится со стороны 1-го проспекта Короленко.
Кирпичный столб упал прямо на скамейку. К счастью, никто не пострадал - все случилось в 9 утра, когда детсадовцев еще не было поблизости. Сейчас территорию обнесли сигнальной лентой и начали восстанавливать последствия непогоды.
- Здесь уже ведутся работы по установке столба и восстановлению ограждения части забора.Также была найдена подрядная организация, которая займется капитальным ремонтом. Для повышения устойчивости основание трубы дополнительно забетонируют, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Работы проведут в кратчайшие сроки.
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