В Краснодаре начались выборы мэра. Кто из «народных» кандидатов точно туда не пойдет

Отбор в мэры стартовал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кандидат в мэры Краснодара должен будет пройти несколько фильтров, прежде чем займет место градоначальника. С 1 октября заработал первый из них - конкурсная комиссия. Теперь от решения членов комиссии будет зависеть, пройдет ли кандидат дальше или сойдет с дистанции досрочно.

Тому может быть масса причин, но все должны быть законными и объективными.

Такое важное для горожан решение доверили принять вице-губернатору Краснодарского края Игорю Чагаеву, он возглавил конкурсную комиссию по решению главы региона, спикеру городской думы Вере Галушко и начальнику управления кадровой политики и муниципальной службы администрации города Виктору Тушеву.

Вошли в комиссию и директор департамента внутренней политики администрации края Александр Топалов, председатель краевой Общественной палаты Любовь Попова и заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко. Их тоже рекомендовал Вениамин Кондратьев (так положено по закону). От мэрии в состав комиссии, помимо Веры Галушко и Виктора Тушева, вошли первый заместитель председателя городской думы Галина Ермакова и председатель городской Общественной палаты Юрий Ткаченко.

До 15 ноября комиссия должна будет собрать заявки с кандидатов на пост мэра, а потом огласить список тех, кто удостоится попасть на финальный этап. Градоначальника же назначат депутатским тайным голосованием. У кого из кандидатов будет большинство, тот и возглавит городскую администрацию Краснодара.

К слову, еще задолго до официального старта работы комиссии список кандидатов в мэры был довольно объемным. Однако сейчас уже можно вычеркнуть из него некоторые фамилии.

Знатоки кубанской политики прочили кресло мэра как раз вице-губернатору Игорю Чагаеву. Однако после решения 1 октября возглавить комиссию по отбору кандидатур его имя отпало само собой. Были и те, кто называл спикера гордумы Веру Галушко, как одну из вероятных кандидатур. Но по тем же причинам список можно укоротить.

Зато по-прежнему в нем фигурирует фамилия действующего исполняющего обязанности мэра Краснодара Евгения Науменко.

- На самом деле, ничего удивительного в том, что Игорь Чагаев возглавил конкурсную комиссию, нет. Он отвечает в кубанской политике за кадры. И в принципе в комиссии будет исполнять привычную для себя роль. Зато однозначно понятно, что мэром он точно быть не собирается, - пояснил политолог Алексей Сычев. - А вот Евгений Науменко возможно будет выполнять в этом избирательном процессе лишь техническую роль. Незавидная, зато надежная.

Напомним, по-прежнему наиболее вероятными кандидатами остаются первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, бывший министр ТЭК и ЖКХ и нынешний замглавы региона Александр Трембицкий и глава Динского района Евгений Пергун. Но до конца будет непонятно, в чью пользу падет выбор.

Окончательное решение депутаты должны будут озвучить не позднее 17 ноября.

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